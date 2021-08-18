Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что 12 граждан Украины, которые сейчас находятся на военной базе в Афганистане, не являются действующими военнослужащими.

Об этом Кулеба заявил на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, они находятся там как частные лица по международному контракту с компанией, которая является субконтрактором ООН.

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Министр заверил, что украинцев в итоге вывезет Украина или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе, однако при любом сценарии МИД будет предоставлять им полную поддержку.

Он подчеркнул, что никакой прямой угрозы жизни и безопасности украинцев нет. Сейчас продолжается переговорный процесс о возможных путях выезда с территории страны.

Накануне Украина смогла эвакуировать самолет с людьми, на котором находились граждане Украины и других государств. Кулеба отметил, что это произошло в самую тяжелую ночь в Кабуле, когда почти никто не смог оттуда вырваться.

Белорусские независимые СМИ и журналисты назвали наше государство настоящим другом белорусского народа за спасение их земляка. А комментаторы из Польши, Испании и Великобритании поставили Украину в пример.

По последним данным, 153 украинца просили помощи в возвращении домой. Среди них — граждане Украины афганского происхождения, которые навещали родственников, бизнесмены и другие.