Погода на 19 августа 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 19 августа будет довольно прохладной, преимущественно на территории страны — ветрено. На востоке, юге и частично севере местами пройдут сильные дожди с грозами.

На столбиках термометров — от +23 до +27 градусов по Цельсию. Температура может казаться холоднее из-за ветреной погоды.

На Закарпатье, севере и в центре осадков не будет. Однако на остальной территории Украины следует ожидать ливни с грозами.

19 августа днем ​​температура на юге от +23 до +28, на востоке от +28 до +30, в центре от +23 до +25, на севере от +22 до +24, на западе от +21 до +24. В Киеве — сухая погода, температура — от +23 до +25 градусов.

Ночью будет холодно, столбики термометра опустятся по меньшей мере на 10 градусов. На юге от +14 до +20, на востоке от +17 до +20, в центре от +13 до +15, на севере от +13 до +15, на западе от +10 до +14.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве ночью ожидается холодный ветер. Температура будет держаться на уровне от +13 до +15 градусов.