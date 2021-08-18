В Киев прибыл военный оркестр ВМС США, который будет участвовать в торжествах во время празднования Дня Независимости Украины.

Об этом сообщило посольство США в Украине 18 августа.

— Поздравляем участников оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли в Киев, чтобы отметить 30-ю годовщину независимости Украины! Поддержка в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сильнее, чем когда-либо, — говорится в сообщении посольства.

Некоторые музыканты оркестра уже работали с украинскими коллегами и посещали Украину.

Об этом они рассказали в видео, которое обнародовало посольство.

Вітаємо учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю незалежності України! ???????? підтримка ???????? в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність сильніша, ніж будь-коли. #Україна_30 pic.twitter.com/NSs0RFH128 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 18, 2021

Военный парад ко Дню Независимости

Во время торжественного военного парада по случаю празднования Дня Независимости по Крещатику пройдут 30 коробок военных, то есть 4 тыс. человек.

Также на мероприятии будут представлены 300 единиц различной техники, в том числе и танк Оплот.

В параде примут участие военные НАТО, а в небе пролетит военная авиация.

Подробнее про афишу военного парада на День Независимости 2021 в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.