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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Примут участие в параде: в Киев прибыл военный оркестр ВМС США

Примут участие в параде: в Киев прибыл военный оркестр ВМС США

В Киев прибыл военный оркестр ВМС США, который будет участвовать в торжествах во время празднования Дня Независимости Украины.

Об этом сообщило посольство США в Украине 18 августа.

— Поздравляем участников оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли в Киев, чтобы отметить 30-ю годовщину независимости Украины! Поддержка в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сильнее, чем когда-либо, — говорится в сообщении посольства.

Некоторые музыканты оркестра уже работали с украинскими коллегами и посещали Украину.

Об этом они рассказали в видео, которое обнародовало посольство.

Военный парад ко Дню Независимости

Во время торжественного военного парада по случаю празднования Дня Независимости по Крещатику пройдут 30 коробок военных, то есть 4 тыс. человек.

Также на мероприятии будут представлены 300 единиц различной техники, в том числе и танк Оплот.

В параде примут участие военные НАТО, а в небе пролетит военная авиация.

Подробнее про афишу военного парада на День Независимости 2021 в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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