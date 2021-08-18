Вторник 24 августа провозглашен выходным для большинства украинцев в связи с празднованием важного национального праздника — Дня Независимости Украины.
Выходным также будет понедельник 23 августа, поэтому в работе некоторых учреждений будут происходить определенные изменения.
Чтобы вы могли вовремя отправить или забрать важные посылки или получить пенсию, Факты ICTV готовы рассказать вам о графике работы Укрпочты на День Независимости 2021.
График работы Укрпочты на День Независимости Украины:
- 21 августа, суббота — отделения работают по обычному графику субботы;
- 22 августа, воскресенье — отделения работают по обычному графику воскресенья;
- 23 августа, понедельник — отделения будут работать по обычному графику понедельника;
- 24 августа, вторник — будут работать только дежурные отделения.
Каждое дежурное отделение будет предоставлять услуги по собственному графику, перечень отделений, которые будут работать 24 августа и их расписание можно увидеть в документе:
Графік Роботи 24 Серпня by Софія Зінов’єва on Scribd
Также проверить нужное вам отделение можно по ссылке.
В графике Новой почты также произойдут изменения в работе. Они будут касаться не только 24, но и 23 августа.
Детальный график работы Новой почты на День Независимости 2021 смотрите в материале Фактов ICTV.