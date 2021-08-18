Вторник 24 августа провозглашен выходным для большинства украинцев в связи с празднованием важного национального праздника — Дня Независимости Украины.

Выходным также будет понедельник 23 августа, поэтому в работе некоторых учреждений будут происходить определенные изменения.

Чтобы вы могли вовремя отправить или забрать важные посылки или получить пенсию, Факты ICTV готовы рассказать вам о графике работы Укрпочты на День Независимости 2021.

График работы Укрпочты на День Независимости Украины:

21 августа, суббота — отделения работают по обычному графику субботы;

22 августа, воскресенье — отделения работают по обычному графику воскресенья;

23 августа, понедельник — отделения будут работать по обычному графику понедельника;

— отделения будут работать по обычному графику понедельника; 24 августа, вторник — будут работать только дежурные отделения.

Каждое дежурное отделение будет предоставлять услуги по собственному графику, перечень отделений, которые будут работать 24 августа и их расписание можно увидеть в документе:

Графік Роботи 24 Серпня by Софія Зінов’єва on Scribd

Также проверить нужное вам отделение можно по ссылке.

В графике Новой почты также произойдут изменения в работе. Они будут касаться не только 24, но и 23 августа.

Детальный график работы Новой почты на День Независимости 2021 смотрите в материале Фактов ICTV.