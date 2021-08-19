Зеленский ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы

Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о реформировании медицинской системы в Украине.

Речь идет о решении про “состояние национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью”, которое Совет Национальной безопасности принял 30 июля.

Указ обнародован на сайте Офиса президента 18 августа, он вступает в силу с момента опубликования.

В сообщении отмечается, что контролировать выполнение указа должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

В решении СНБО, которое утвердил Зеленский говорится, что Кабинету Министров поручено до 1 декабря 2021 разработать и утвердить стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года.

Также Кабмин должен определить четкие сроки и ответственных за выполнение этого плана.

План предусматривает введение в Украине с 1 января 2022 года индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи, а также ключевых показателей эффективности для руководителей государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Также план предусматривает создание условий для предоставления возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Главной целью реформы является обеспечение для украинцев равного доступа к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной, третичной и паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации.