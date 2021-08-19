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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Град, шквалы и грозы: в Украине объявили штормовое предупреждение

дощ у місті

Погода в Украине 19 августа, будет в некоторых областях дождевой и холодной. Также объявили штормовое предупреждение в Украине.

В пятницу синоптики прогнозируют град и шквалы от 15 до 20 м/с в южных, восточных и центральных областях, кроме Винницкой. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение в Украине — погода на 19 августа

А вот ливни и грозы могут увидеть жители центральных и южных областей.

Также ожидаются подъемы уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), левых притоков Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,2-0, 8 м. Синоптики отмечают, что негативных последствий это явление не несет.

В местах прохождения обильных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха 19 августа в среднем днем ​​поднимется по всей территории Украины до +23, а ночью упадет — до +15.

Подробнее о погоде в Украине в августе читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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