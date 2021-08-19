В ночь с 14 на 25 августа во время празднования Дня Независимости Украины метро в Киеве продолжит работу на два часа.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации и отметили, что 23 и 24 августа также предусмотрены изменения в работе некоторых станций.

23 августа вход и выход станции Золотые Ворота будет закрыт в течение суток;

24 августа с момента начала работы станции и до 13 часов дня будет закрыта станция Майдан Независимости на вход и выход. Переход на Крещатик также будет закрыт, поезда будут проезжать без остановки;

24 августа с 8.00 до 13.00 вход и выход станции метро Крещатик на Аллее Героев Небесной сотни будет закрыт;

Кроме метрополитена 25 января свою работу на два часа продолжит наземный общественный транспорт маршруты которого проходят рядом с метро.

Перед началом концерта 24 августа могут временно закрыть станцию ​​метро Олимпийская, а после окончания концерта — Олимпийская, Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта.

Решение будут принимать в зависимости от пассажиропотока.

Перекрытие движения в Киеве

В связи с масштабным военным парадом в День Независимости 24 августа Киев ждет масштабное перекрытия движения.

Чтобы узнать, какие улицы перекроют в Киеве 24 августа, смотрите материал и карту от Фактов ICTV.