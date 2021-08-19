Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 Мрія, который полностью спроектирован и построен в Украине на ГП Антонов, примет участие в параде по случаю Дня Независимости.

24 августа Мрія пролетит над Крещатиком и будет замыкать колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов сообщили в Укроборонпроме.

Перед Ан-225 Мрія пролетят Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил-76 и целого семейства “Ан” — Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан 32П, отметили в концерне.

Мрія является уникальным самолетом, который способен перевозить сверхтяжелый и сверхгабаритный груз не только внутри фюзеляжа, а и на внешней подвеске.

В 1989 году Мрія впервые поднялась в воздух с грузом 156,3 т. на 3 ч 45 мин чем установила 110 различных мировых рекордов.

А в 2001 году, уже в независимой Украине, Мрія установила 124 мировых и 214 национальных рекордов.

Накануне, 18 августа, Ан-225 принял участие в первой репетиции парада ко Дню Независимости.

24 августа, во время настоящего праздничного парада Факты ICTV транслировать проход военных и пролет авиации на своем YouTube канале.

Фото: Укроборонпром