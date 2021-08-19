Пыталась сбежать в тоннель: на одной из станций метро Харькова заметили лису

На одну из станций харьковского метро забежала лиса.

Животное спрыгнуло на рельсы и побежало в тоннель. По словам работников метрополитена, ранее она сюда не забегала.

Один из пользователей сети предположил, что животное может быть домашним, поскольку не боится людей. В частности, год назад было объявление о пропаже лиса, который людей не боится, однако старается к ним не приближаться.

Лиса на станции метро Пролетарская в Харькове Источник: https://t.co/tWzYfSQ7nA pic.twitter.com/Qzz9LSw0dL — FENIX UA (@ua_fenix) August 19, 2021

Другой комментатор отметил, что лисы охотятся на крыс и домашних котов, поэтому стоит соблюдать осторожность.

Кроме того, это дикое животное часто является переносчиком различных заболеваний и паразитов, а также очень предрасположено к бешенству.