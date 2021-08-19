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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Пыталась сбежать в тоннель: на одной из станций метро Харькова заметили лису

Лиса

На одну из станций харьковского метро забежала лиса.

Животное спрыгнуло на рельсы и побежало в тоннель. По словам работников метрополитена, ранее она сюда не забегала.

Один из пользователей сети предположил, что животное может быть домашним, поскольку не боится людей. В частности, год назад было объявление о пропаже лиса, который людей не боится, однако старается к ним не приближаться.

Другой комментатор отметил, что лисы охотятся на крыс и домашних котов, поэтому стоит соблюдать осторожность.

Кроме того, это дикое животное часто является переносчиком различных заболеваний и паразитов, а также очень предрасположено к бешенству.

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Фото: Depositphotos

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