Жара отступает: прогноз погоды на 20 августа

В пятницу, 20 августа, погода в Украине особо не изменится.

По всей территории страны ожидается облачная погода с прояснениями и лишь в восточных и южных областях прогнозируются дожди с грозами.

Подробнее о погоде в Украине на 20 августа читайте в материале Фактов ICTV.

На западе страны жара начнет отступать, а небо затянет тучами. Температура днем ожидается в диапазоне от +22 до +26, а ночью – от +11 до +14 по Цельсию.

В центральных областях также будет тепло и без существенных осадков. Днем воздух прогреется до показателей от +23 до +26, а ночью похолодает до отметок от +12 до +16.

На севере также ожидается теплая погода без дождей. Днем столбики термометров будут показывать от +23 до +27, а ночью придет прохлада – от +14 до +16 градусов.

На востоке страны в пятницу ожидаются дожди с грозами. Днем будет тепло – от +25 до +29, а ночью температура воздуха опустится до +14 — +18.

На юге также будет по-летнему жарко, однако при этом прогнозируются дожди с грозами. Днем воздух прогреется до отметок от +26 до +29, а ночью ожидается от +15 до +18 градусов.

В Киеве в пятницу, 20 августа, прогнозируется теплая погода без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут от +24 до +26, а ночью – от +14 до +16.