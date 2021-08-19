Как будут работать банки на День Независимости — график

24 августа украинцы отмечают один из главных праздников, который порадует дополнительными выходными — День Независимости.

Таким образом, 23-24 августа в Украине будут общенациональными выходными. Это внесло определенные коррективы в графики работы некоторых государственных учреждений.

Так, график работы банков на День Независимости будет отличаться от привычного.

Подробнее о том, как будут работать отделения банков 24 августа — в материале Фактов ICTV.

График работы банков на День Независимости

21 августа, суббота — отделения работают в обычном режиме;

22 августа, воскресенье — отделения работают в обычном режиме;

23 августа, понедельник — выходной, рабочий перенесен на субботу, 28 августа;

24 августа, вторник — праздничный выходной.

Банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи с 21 по 24 августа, будут отражать их 25 августа.

Однако 23 августа банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка.

Зато 28 августа все банки будут работать по обычному графику.

Также произойдут изменения в графике Новой почты. Как будет работать Новая почта на День Независимости, смотрите в нашем материале.