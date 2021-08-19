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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Как Украина поддерживает родственников крымских политзаключенных и что такое Бизим балалар

Кримські татари_День кримськотатарського прапору 2020

Президент Владимир Зеленский пообещал всестороннюю поддержку родственникам крымских политзаключенных в рамках инициативы Бизим балалар (Наши дети), которая поддерживает 190 детей таких крымчан.

Об этом глава государства заявил в интервью украинским журналистам на острове Змеиный, отвечая на вопрос, может ли государство создать какой-то механизм поддержки детей политзаключенных.

— Уверен, что можем создать нужные механизмы. Я был бы готов со всеми ответами, если бы я знал все вопросы, все проблемы, которые есть у крымчан. Эту мы зафиксируем. Когда вопрос был о высшем образовании, мы предоставили возможность поступать без ВНО, без каких-либо экзаменов детям с временно оккупированных территорий, включая Крым, — подчеркнул глава государства.

Зеленский попросил предоставить всю информацию по этим 190 детям и сказал, что Украина будет делать все, чтобы им было где жить, и будет поддерживать их.

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Бизим балалар (Наши дети) – общественная инициатива, созданная с целью регулярной помощи детям арестованных мусульман Крыма. Сейчас этих детей уже 190, из которых 30 серьезно больны и нуждаются в лечении.

Волонтеры организации занимаются сбором средств для таких детей. У нее есть страница в Facebook, через которую ищут новых волонтеров и благотворителей.

Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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