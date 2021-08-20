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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

До 10 тыс. грн: раненые в зоне ООС военные получат премии ко Дню Независимости

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Ко Дню Независимости Украины военнослужащие, получившие ранения в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе, получат денежные премии. Размер зависит от степени тяжести ранения и составит от 2,5 тыс. до 10 тыс. грн.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сирский подписал соответствующий приказ.

Он отметил, что именно благодаря военным мы имеем возможность торжественно праздновать 30-летие независимости.

— Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровья. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них, — сказал генерал-полковник.

Премии выплачиваются в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил Украины и приказом Минобороны О бюджетной политике МО Украины на 2021 год.

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Фото: Dreamstime

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