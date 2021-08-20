Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на снос исторической усадьбы Александра Барбана на улице Обсерваторной 6.

Кличко отметил, что городские власти столицы созывали комиссию по этому вопросу на обращение местных жителей, которые выступали против уничтожения памятника и застройки исторической зоны.

Мэр заявил, что его удивило бездействие полиции и обвинил Министерство культуры в том, что оно не внесло усадьбу в Реестр объектов культурного наследия.

По словам Кличко, именно Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6.

— Поэтому обращаюсь к Министерству культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1 469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года, — добавил городской голова.

Также Кличко напомнил, что Киевсовет обращался в парламент в 2018 году с просьбой внести в закон Об охране культурного наследия изменения, которые дают местной власти больше полномочий для защиты культурных объектов.

— Потому что, из-за бездействия или противоправных действий некоторых владельцев, исторические здания разрушаются. А местная власть не имеет рычагов влияния в такой ситуации. Поэтому мы предлагали, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия в государственную или коммунальную собственности, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность, — сказал киевский мэр.

Еще одним предложением КГГА, по словам Кличко, было предложение Верховной Раде, чтобы она ощутимо повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а также позволила накладывать их не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей.

— В парламенте предыдущего созыва законопроект с соответствующими поправками прошел только первое чтение. Депутаты этого созыва отказались рассматривать проект во втором чтении, — подчеркнул политик.

В тоже время в Минкульте придерживаются другой позиции и обвиняют в сносе исторической усадьбы Александра Барбана 1891 года строительства местные власти, которые не могут сдерживать произвол застройщиков.

Подробнее о скандальном сносе исторического здания в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: КГГА