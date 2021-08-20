Особенности украинской набожности: религия как политика или как образ жизни

5 января 2019 года. Дождь заливает иллюминатор нашего самолета. Мы с оператором стараемся радоваться, несмотря на то, что перед глазами — не совсем гостеприимная солнечная Турция, которую мы привыкли видеть. И наша миссия в Стамбуле — не отдохнуть, а показать то, что важнее, чем погода и солнечные курорты.

Мы приехали на церемонию, так сказать, выдачи документа, которого Украина ждала от Дня Независимости. До сих пор неизвестное слово томос в тот год надежно засело в головах многих украинцев: от политиков до водителей маршруток и бабушек, торгующих рынках. И неважно, к какому вероисповеданию они себя относят. Украина получила собственную, признанную Константинополем Православную церковь.

Но все оказывается не так просто. И даже самим верующим крайне трудно разобраться в ингредиентах “борща” под названием религия.

Украинцы, в целом, люди набожные. Это показало исследование, которое в прошлом году при поддержке фонда Аденауэра провел Центр Разумкова. Тогда верующими себя назвали 68% опрошенных. В то же время церкви доверяло 60,1% украинцев.

Среди христиан цифры такие:

62% называют себя православными;

10% греко-католиками;

почти 8,9% — просто христианами.

Почти половина православных даже не задумываются, какую церковь посещают. Мол, Бог один, а ходят, где ближе, или к священнику, который нравится. Украинский религиовед Людмила Филипович считает:

— Количество людей, которые определяют свою конфессиональную принадлежность, но не привязывают себя к какой-то определенной церкви, всегда было достаточно устойчивым в Украине и составляло треть от всех православных. Украинцу ведь что важно? Найти прямую связь с Богом. А через кого это устроено, через кого это происходит — не очень важно. Потому что украинцы привыкли говорить на своем языке напрямую.

К тому же количество православных церквей в Украине постоянно меняется. В 1990 году их было две: Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и дочка РПЦ — Украинская православная церковь (в народе она более известна как УПЦ (МП). Да, указывается принадлежность к Московскому патриархату, однако официально префикса МП нигде нет.

Служба может быть как на русском, так и на украинском. А правила поведения внутри храмов — достаточно строгие. Здесь не дай Бог женщине прийти без платка или мужчине — в шортах.

В Святогорской лавре в Донецкой области за порядком следит даже специальная охрана, одетая в форму, похожую на советскую милицейскую. По иронии судьбы, все три украинские лавры относятся именно к Московскому патриархату.

В 1992 году Украина создала собственную, более демократичную церковь, которую мы больше знаем как УПЦ (КП). То есть Украинская православная церковь Киевского патриархата. Ее вместе с автокефалами основал Всеукраинский поместный собор, а возглавил уже неподконтрольный России митрополит Филарет. Так он стал патриархом.

В декабре 2018 года УАПЦ, УПЦ (КП) и двое архиепископов УПЦ (МП), Александр Драбинко и Симеон, которые не побоялись запугиваний, на объединительном соборе создали новую церковь, которую наконец признал и Константинополь — Православную церковь Украины, или ПЦУ. Это 15-я церковь Вселенского православия.

В тот декабрьский день было очень холодно. На Софии собралось немало верующих, а внутрь зашел президент — невиданное событие, ведь формально церковь у нас отделена от государства. Люди надеялись, что все будет быстро. Но собрание затянулось на несколько часов.

Особенности украинской набожности: религия как политика или как образ жизни / 2 фотографии

Поэтому понадобились и палатки с горячим чаем, и танцы с песнями. Все немного напоминало Майдан 2014-го, который, впрочем, закончился без жертв и на позитиве. Под вечер с трибуны объявили: Православной церкви Украины таки быть.

Возглавил ее наместник патриарха Филарета — Епифаний. Ему тогда еще не исполнилось 40 лет. Он свободно владеет греческим, является членом международной федерации и украинского союза журналистов. А еще глава ПЦУ выражает достаточно либеральные взгляды: например, не считает, что прихожане должны обязательно стоять во время службы, а женщины носить платки. Главное все же содержание.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний

Создание церкви хотя и ознаменовалось большим подъемом, все же его сопровождали скандалы в соседней России. И это не могло не добавить молодой церкви баллов среди украинских патриотов.

То есть сейчас официально у нас действует две большие православные церкви. В прошлом году прихожанами ПЦУ называли себя 18,6% украинцев. УПЦ (МП) посещают 13,6% опрошенных. Но есть данные, что сторонников русской церкви все же больше.

Несложно понять, что ПЦУ поддерживают преимущественно на западе и в центре. Прихожан УПЦ (МП) больше на востоке. Почти треть украинцев называют себя просто православными.

Сначала казалось, что УПЦ (МП) быстро потеряет позиции, ведь многие ее приходы переходили под юрисдикцию ПЦУ. Но через несколько месяцев процесс замедлился. Людмила Филипович объясняет, почему он проходит довольно вяло:

— Скажу так: слабо — вот есть такое замечательное слово. Сначала достаточно активно перешли около 600 общин. Это те люди, те иерархи, которые поддержали идею создания независимой автокефальной церкви и единения с Вселенским патриархатом, то есть возвращение к своей церкви-матери. Мы же помним, что о своем желании присоединиться к этой церкви, то есть принять участие в этом объединительном соборе, заявили около десятка архиепископов церкви. Видите, как произошло? Кого-то запугали, кого-то не пустили. Кто-то прагматично подумал: что будет с моими верующими, приходом?

УПЦ (КП), которую якобы во время собора ликвидировали, вдруг продолжила функционировать. По данным исследования Центра Разумкова, прихожан у нее 2,3%. Преимущественно, это сторонники 90-летнего почетного патриарха Филарета, который хотя и благословил Епифания на должность, передумал идти на отдых.

Поэтому ситуация крайне запутанная, и я не удивлюсь, если на этом моменте вы оставите материал. Ведь в украинской политике сейчас легче разобраться, чем в церковной жизни. С другой стороны, имеем уникальную страну, где в церковь можно ходить в соответствии с политическими предпочтениями.

Если раскладывать церковный пасьянс (да простит Господь за этот оксюморон), получим следующий результат: ближайшей (и в идеологическом, и в политическом плане) к ПЦУ церковью является УГКЦ, то есть греко-католики. Они одними из первых поддержали Майдан и возвели в столице собственный патриархат.

После смерти легенды УГКЦ — Любомира Гузара — церковь возглавил Святослав Шевчук. До избрания Епифания он был одним из самых молодых глав церкви в Украине и, пожалуй, в мире. Вместе с предстоятелем ПЦУ он часто появляется на людях для совместных молитв. А прихожанами УГКЦ себя называют 9,5% украинцев.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук

Немного больше 1% у нас римо-католиков. Почти 9% считают себя просто христианами. Речь идет как о ряде протестантских церквей, так и о тех, кто в Бога верит, а вот с тем, где именно ему молиться, не определился.

Есть в Украине и те, кто исповедует иудаизм, буддизм и ислам (мусульман становится все больше). Цифры по количеству называют разные: от вероятных 500 тыс. до маловероятных 2 млн. Религиоведы считают, что это — мусульманство с украинским лицом.

Ведь на войне, наряду с христианскими, работают и мусульманские капелланы, помогая пережить трагедии тем многочисленным крымским татарам, которые переехали на нашу территорию после аннексии Крыма, и сейчас приближают время победы в российско-украинской затяжной войне.

Фото: Михайловский Златоверхий монастырь, Блаженнейший Святослав