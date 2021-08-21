СНБО поручил восстановить усадьбу Барбана и провести аудит архитектурных памятников

Разрушенную часть усадьбы Барбана в Киеве восстановят. Соответствующее решение принял Совет нацбезопасности и обороны во время заседания 20 августа.

Также СНБО решил провести аудит всех архитектурных памятников на территории Украины.

— Совет нацбезопасности рассмотрел несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушения усадьбы Барбана. Если есть какой-то криминальный элемент, начать расследовать. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. Это касается различных уровней власти: полиции, КГГА и правительства, — сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на решение, отметив, что СНБО, наверное, перепутал КГГА с Минкультом. По его словам, усадьба Барбана была варварски разрушена, потому что Министерство культуры согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства по адресу Обсерваторная, 6.

Кроме того, Виталий Кличко добавил, что на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-XX века, которым может грозить уничтожение или повреждение. После этого планируют ввести мораторий на их реконструкцию.

20 августа в Киеве на улице Обсерваторной, 6, утром снесли историческую усадьбу Александра Барбана, построенную в 1891 году.

Виталий Кличко заявил, что его удивило бездействие полиции в этой ситуации. Он обвинил Министерство культуры в том, что оно не внесло усадьбу в Реестр объектов культурного наследия.

Со своей стороны министр культуры Александр Ткаченко заявил, что ему стыдно за столичную местную власть, которая не может сдержать недобросовестных застройщиков.

Фото: Грищук Рома