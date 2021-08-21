Covid-сертификат в Дии: пользователи жалуются на проблемы с приложением

Недавно в приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации, с которым можно въехать на территорию стран, входящих в Европейский союз.

Пользователи начали массово жаловаться проблемы, связанные с приложением. Об этом Фактам ICTV стало известно из собственных источников.

Украинцы рассказали о нескольких багах, которые возникают при попытке получить цифровой сертификат. Так, у некоторых пользователей появляются сообщения о том, что такой услуги нет или документ для них недоступен.

— Сертификат недоступен. Вы сможете добавить его только после второй прививки. Если вы его сделали, то обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли, — пишут в приложении.

Однако украинцы отмечают, что вторую дозу получили еще по меньшей мере месяц назад. Другие же пользователи не могут сгенерировать документ по неизвестным причинам несмотря на то, что уже имеют на руках готовый бумажный вариант сертификата.

Украинцы предположили, что такие баги могли возникнуть из-за нагрузки на систему. Однако разработчики Дії пока никак не прокомментировали проблему, с которой столкнулись пользователи.

Чтобы получить Covid-сертификат о вакцинации, нужно зайти в приложение Дія на своем смартфоне. После этого необходимо дать согласие на передачу данных и пройти фотоподтверждение.

Документ доступен украинцам, которые сделали две прививки против коронавируса, то есть прошли полный курс вакцинации. Евросоюз официально признал украинские Covid-сертификаты, поэтому с ними теперь можно путешествовать в ЕС.