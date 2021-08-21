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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Парил над Ласточкиным гнездом: в небе оккупированной Ялты появился флаг Украины

Флаг Украины в Ялте

Проукраинские активисты запустили в небо над оккупированной Российской Федерацией Ялтой желто-синий флаг.

Акция прошла неподалеку от Ласточкиного гнезда и была приурочена ко Дню Независимости Украины.

Национальный флаг прикрепили к воздушным шарам такой-же раскраски, кроме того, стяг по краям украсили длинными лентами.

На видеозаписи, размещенной в социальной сети Twitter, видно, как знамя поднималось на 40-метровую высоту возле Аврориной скалы мыса Ай-Тодор, а затем парит над знаменитым дворцом.

Прохожие спокойно наблюдали за происходящим, никак не проявляя агрессии, либо недовольства украинским флагом.

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Напомним, ранее в субботу, 21 августа, в Киев прибыла первая иностранная делегация, которая примет участие в саммите Крымской платформы, запланированный на 23 августа.

Делегацию возглавил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

У представителей Грузии в Украине будет насыщенная программа: помимо участия в Крымской платформе и торжествах по случаю Дня Независимости у них также запланирован ряд встреч в Киеве и Львове, которые будут касаться двухсторонних отношений и противодействия РФ.

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