Парил над Ласточкиным гнездом: в небе оккупированной Ялты появился флаг Украины

Проукраинские активисты запустили в небо над оккупированной Российской Федерацией Ялтой желто-синий флаг.

Акция прошла неподалеку от Ласточкиного гнезда и была приурочена ко Дню Независимости Украины.

Национальный флаг прикрепили к воздушным шарам такой-же раскраски, кроме того, стяг по краям украсили длинными лентами.

Оккупированный Крым в преддверии Дня Независимости Украины.

Крым — это Украина! ????????#СrimeaIsUkraine pic.twitter.com/6Ig5axvyaB — Մιtαuskαs ???????????????? (@A_Vit_) August 20, 2021

На видеозаписи, размещенной в социальной сети Twitter, видно, как знамя поднималось на 40-метровую высоту возле Аврориной скалы мыса Ай-Тодор, а затем парит над знаменитым дворцом.

Прохожие спокойно наблюдали за происходящим, никак не проявляя агрессии, либо недовольства украинским флагом.

Напомним, ранее в субботу, 21 августа, в Киев прибыла первая иностранная делегация, которая примет участие в саммите Крымской платформы, запланированный на 23 августа.

Делегацию возглавил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

У представителей Грузии в Украине будет насыщенная программа: помимо участия в Крымской платформе и торжествах по случаю Дня Независимости у них также запланирован ряд встреч в Киеве и Львове, которые будут касаться двухсторонних отношений и противодействия РФ.