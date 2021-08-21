Украинцев за 30 лет стало меньше, хотя продолжительность жизни возросла. Мы научились выживать в различных экономических условиях – с задержкой зарплат в 1990-х, с кризисом 2008-го, обвалом гривны в 2014-м.

Украинцы научились довольно быстро менять профессию. Изменился за это время и институт семьи — граждане позже женятся, меньше рожают и многие расстаются. Изменились социальные роли мужчины и женщины, и их отношение к ребенку.

Ранние браки сегодня – редкость, а детей рожают в среднем в 28 лет.

Украинцев стало меньше, но живем мы дольше

Население в Украине сокращается гораздо быстрее, чем во всем мире. По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, за 30 лет нас стало меньше на 8 млн.

Прежде всего на это повлиял перманентный экономический кризис. Больше всего украинцев было в начале 1993 года – 52,2 млн, сегодня – 41,6 млн.

— То, что произошло, это очень стремительное сокращение населения. Пожалуй, нигде в мире такого не было. За 30 лет количество населения сократилось на 8 млн – это очень много, — подчеркивает старший научный сотрудник, член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.

Повлияла и война на Донбассе. Правда, масштабы влияния можно будет оценить после проведения переписи населения. В 2014-2015 годы наложила свой отпечаток массовая миграция. Выезжали в Российскую Федерацию, Беларусь, Молдову и во все приграничные страны.

Продолжительность жизни украинцев сегодня намного меньше, чем в Европе. Хотя за годы независимости начала понемногу расти.

— В начале 1960-х годов длительность жизни в Украине была одной из самых больших в Европе. Потом европейские страны пошли другим путем и начали опережать. А мы — пошли своим. В то время у нас жизнь отдельного человека, к сожалению, не имела ценности. Строили коммунизм любой ценой, себя не берегли, такова была идеология. Сейчас это начинает меняться, — замечает ученый.

У женщин средняя продолжительность жизни в 1991 году была 74,2 года, а сейчас примерно 77. У мужчин была 64,6 — сейчас почти 67. В скандинавских странах, например, разрыв между женским и мужским средним возрастом три года, у нас – 10.

В Украине (у мужчин) — это и алкоголизм, стрессы, курение, смертность в ДТП. Увы, это создает половые диспропорции в структуре населения.

Есть такой показатель, который называется преждевременная смертность (смертность в возрасте до 65 лет) – она у нас составляет 30%.

В Украине в прошлом году на 100 умерших было 48 рожденных, сейчас этот показатель еще меньше — около 37 рожденных на 100 умерших.

— Также влияет изменение репродуктивного поведения. Средний возраст женщины при рождения ребенка – это примерно 28 лет. Первенца — чуть меньше 26 лет. Чтобы естественным путем остановить сокращение населения, надо чтобы 10 женщин рожали 22 ребенка, у нас сейчас 10 женщин рожают 12 детей. То есть очевидно, что естественным путем ситуацию не исправить. Репродуктивный возраст повысился на 3-3,5 года, — констатирует Александр Гладун.

По возрастной структуре людей в возрасте 60+ у нас сейчас где-то около 24%, а детей до 14 лет — примерно 14-15%.

— Эти дети, когда войдут в репродуктивный возраст, тоже родят меньше. И это в конечном итоге будет приводить к сокращению населения во всем мире. В крупных городах наблюдается, что в Украину будут приезжать мигранты. Преимущественно это азиатские республики, кавказские республики бывшего Советского Союза. Может, из Афганистана будут беженцы, часть людей из Африки также будет ехать. Из развитых стран к нам не будут приезжать, — отмечает Александр Гладун.

Александр добавляет: парадокс в том, что чем лучше будет экономическая ситуация в стране, тем более привлекательной она будет для внешних мигрантов. И с годами это приведет к изменению этнического состава населения страны.

Как это скажется на жизни украинцев? Это зависит от государственной политики, от того, как будут работать с мигрантами.

Украинцы и семья. Поздние бракосочетания, брачный договор, новое распределение обязанностей

Украинцы существенно изменили и свое отношение к институту семьи. И оно довольно сложное. Прежде всего занавес, упавший после развала Советского Союза.

Советские женщины были активными в общественной жизни, в работе, имели уровень образования в среднем выше, чем мужчины. Но вместе с тем к началу 1990-х на женщину возлагалась двойная работа – рабочие обязанности и домашние.

Вся домашняя работа и воспитание детей тоже возлагались на женщин. И именно в годы независимости встал вопрос о гендерном равенстве не только в образовании, правах, но и в семье.

Ранние браки стали редкостью. Когда в развитых странах возраст брака и деторождения начал повышаться еще в 1970-х годах, то в Украине это началось лишь в 1990-х.

— Если возьмем первую половину 1990-х, то примерно 10% браков — это невеста в возрасте до 18 лет, а каждый пятый брак — это невеста в возрасте до 20 лет. А что такое ранний брак для женщины? Это раннее рождение ребенка. В результате женщина не получала полноценного образования, а это сдерживало процесс ее развития и самореализации, — замечает старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Людмила Слесарь.

Людмила добавляет: уже с середины 1990-х годов возраст брака начал повышаться. Сейчас у нас менее 1% браков, где невеста в возрасте до 18 лет.

В то же время влияют на позднюю рождаемость и экономические факторы. Сегодня, когда спрашивают молодых людей, почему откладывается рождение ребенка, социологи слышат такие ответы: жилье, низкая заработная плата, отсутствие инфраструктуры для детей дошкольного возраста. Плюс накладываются общемировые тенденции.

За все 30 лет отношение к институту семьи изменилось. Первая смена на официальном уровне состоялась в 2004 году, когда вступил в силу новый семейный кодекс (приняли его в 2002 году), в котором было немало новых новелл, рассказывает адвокат, знаток семейного права Светлана Савицкая.

— Одна из новых новелл, которая изначально была не очень положительно принята, та, где появилась норма о гражданском браке. С одной стороны, поколение взрослых не воспринимало это. С другой — молодое поколение, считавшее, что отношения могут быть свободными, восприняло эту норму позитивно. У людей появился выбор: хотите защиты от государства в рождении ребенка, в разделе имущества, в наследовании — это законный брак. Не хотите защиты от государства — можете проживать одной семьей без регистрации. Хотя до сих пор у нас нет единого общественного мнения относительно гражданского брака, — отмечает Светлана Савицкая.

За 30 лет общество избавилось от многочисленных стереотипов и навешивания ярлыков, что касается семейных отношений.

— Мы не называем детей, которые родились вне брака или без брака, байстрюками. Мы не называем женщин, которые рожают детей без мужчин, гулящими. В некоторых регионах, где взгляды более традиционны, навешивание ярлыков еще существует. Но все же наша молодежь нас учит, что они могут свободно проживать с мужчиной или женщиной, не боясь общественного осуждения, — отмечает адвокат.

Брачный договор тоже был прописан в семейном кодексе 2002 года, но активно начал использоваться с 2014-го. И сегодня люди уже не шарахаются, отмечает эксперт, а спрашивают про него и заключают.

— В семьях очень изменилось отношение к женщине и мужчине. И мужчины, и женщины действительно отстаивают свое равенство в браке, равенство отца и матери по отношению к ребенку. Женщина сегодня никоим образом не уступает в социальных сферах. Мужчины же со своей стороны хотят показать, что ничем не уступают в семейных правоотношениях, они хотят ухаживать за детьми, — говорит Светлана Савицкая.

Светлана добавила, что сегодня у нас огромное количество споров, где родители-мужчины отстаивают свое право на воспитание ребенка и на проживание ребенка с отцом. Здесь добавляется и то, что по последним законодательным изменениям, и мужчина, и женщина имеют право на декретный отпуск.

Женщина хочет работать и иметь социальную активность, мужчина — воспитывать детей.

Если раньше расторжение брака было лишь в присутствии мужчины и женщины, сейчас суд расторгает брак фактически без них, без вызова их в суд, то есть довольно упрощенная процедура.

— Наилучшие интересы ребенка всегда превалируют над интересами родителей. Вот этим наконец руководствуются в судах. Ребенок является субъектом семейных правоотношений, а не объектом, — замечает юрист.

Браков меньше, потому что сейчас женятся те, кто рожден в 1990-х годах. Тогда детей рождалось мало, поэтому и браков логично меньше. Разводов много. Количество их колеблется, но все же есть тенденция к снижению.

— Основная скрытая причина расторжения брака на протяжении длительного времени была именно неравенство в семье. Сегодня есть тенденция к тому, что современные женщина и современный мужчина понимают: должно быть равенство в распределении обязанностей, — поясняет Людмила Слесарь.

Высшее образование стало массовым

Что касается обеспечения украинцев образованием — количество учреждений среднего образования за время независимости сократилось, впрочем, как и количество учеников. В 1992-1998 годах в школах было около 7 млн учеников, а самих школ — около 22 тыс.

После 2004 года и количество учреждений образования, и численность учащихся начали сокращаться. Сегодня в Украине детей, обучающихся в учреждениях общего среднего образования, 4,2 млн, а дошкольников — 1,2 млн.

Высшее образование за период независимости перестало быть чем-то недостижимым. Введение именно контрактной формы обучения сделало высшее образование доступным, хотя и наложило свой отпечаток.

— Когда мы вышли из Советского Союза, образование воспринималось как сложно доступное благо. В высшее образование пускали не всех. Процент тех, кто шел в институты, был гораздо меньше, чем тех, кто идет сегодня в университеты. С 1990-ми, с 2000-ми зашла эта массовизация, которая носит в первую очередь социальный характер, — поясняет эксперт по вопросам образования Егор Стадный.

Егор добавил, что высшее образование сейчас воспринимается как времяпрепровождение, а не как средство профессионального роста. Это не касается всех, но все же это имеет место.

Доходы и работа

В 1990-е годы 90% людей называли себя бедными. Эта тенденция сохранялась длительное время, хотя статистические данные за 1990-е годы выделить очень сложно.

— Если мы говорим о прожиточном минимуме, который утвердили в 2000-м году, то более 80% по состоянию на 2000-й год имели доходы ниже этого прожиточного минимума. Можно спорить, насколько он отвечал или не соответствовал реалиям, формировался по постсоветским подходам или нет. Но если мы говорим, что более 80% людей имели доходы, которые не дотягивали, то точно можно сказать, что в 1990-е годы больше половины населения однозначно находились в состоянии выживания, — говорит заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины.

Заведующая отметила, что был 10-летний период ограниченных финансовых возможностей. Спасало то, что медицина в то время была более или менее безвозмездной. Это то, чего не хватает сегодня. Когда мы сегодня заходим в экономический кризис, то мы боимся увидеть, что вырос процент людей, которые не смогли обеспечить себе лечением именно из-за недостатка средств.

Несмотря на кризис и войну, сегодня украинцы стали жить богаче, хотя до сих пор немалый процент – до 45% расходов — занимает статья на питание.

С 2002 по 2008 год был лучший период экономических возможностей украинцев. Показателем является то, что жилье строилось, росла его стоимость и его больше покупали. Дальше был кризис 2013-2014 годов. 2017-й дает рост во всех секторах.

С первого квартала 2020 года начинается рост бедности и ущемление показателей уровня жизни.

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата в Украине в феврале 2021 года выросла до 12 549 грн.

Самый высокий уровень зарплат в феврале зафиксирован в Киеве (18 504 грн), самый низкий – в Кировоградской области (9 903 грн).

Уровень безработицы в 1990-х годах зафиксировать сложно. По данным Госстата, в 2000-м безработица была на уровне 12,4%, далее постепенно уменьшалась. Прыжки с ухудшением ситуации в дальнейшем были в 2009 году, 20014-м и 2020-м.

По данным Минэкономики, в августе 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тыс. человек.

Ценности украинцев тоже изменились

По данным Института социологии НАН Украины, в 1991-2020 годы примерно одинаково важными для украинцев были и остаются такие ценности, как крепкое здоровье, материальное благополучие, благоприятное морально-психологическое состояние в обществе, создание в обществе равных возможностей для всех, общественное признание.

А также крепкая семья, благополучие детей, независимость в делах, суждениях и поступках.

А вот ценности, которые росли в своей значимости за 30 лет, связаны с государственной независимостью Украины, демократическим развитием страны, свободой слова, демократическим контролем решений властных структур, предпринимательской инициативой.

А также интеллектуальным развитием, культурной компетентностью, интересной работой, социальным равенством, национально-культурным возрождением, участием в религиозной жизни, участием в политической жизни.

Последнее 10-летие особенно поспособствовало мобилизации общества и развитию его демократических ценностей. Ведь именно с 2011 по 2020 год происходят чрезвычайные события.