Фуникулер в Киеве возобновляет свою работу после ремонта

Киевский фуникулер возобновляет свою работу после проведения ежегодных плановых ремонтных работ и испытаний. Украинцы и гости столицы смогут воспользоваться фуникулером с 23 августа — он откроется для пассажиров в 12.00.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов успешно прошла статические и испытания под большой нагрузкой.

Специалисты обследовали пути, контактные сети и провели текущий ремонт вагонов подъемников. В этом году ремонт длился шесть недель — фуникулер был закрыт с 12 июля.

В КГГА рассказали, что ремонтные работы проводят именно летом из-за маленького потока пассажиров. В июле и августе этим видом транспорта пользуются до 2 тыс. пассажиров в день — это почти вдвое меньше, чем в другие месяцы года.

Ремонт фуникулера в Киеве

12 июля фуникулер в Киеве закрыли на ремонт, который по плану проводят ежегодно. Он соединяет исторический Верхний город и Подол города.

В прошлом году ремонт фуникулера длился почти три недели — с 3 до 21 августа. Тогда специалисты провели ремонт в машинном зале, заменили шпалы и починили контактную сеть.

Фото: КГГА