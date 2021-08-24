Между Киевом и Варшавой хотят запустить скоростной поезд

В рамках сотрудничества Украины и Польши между Киевом и Варшавой могут запустить новый скоростной поезд. С инициативой развития совместных инфраструктурных проектов выступил президент Владимир Зеленский.
— Владимир Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, что будет соответствовать сотрудничеству стран в рамках инициативы Триморья — сообщили в Офисе президента.
Кроме того, глава государства поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за участие в саммите Крымской платформы и за солидарность с украинским народом.
Также лидеры государств обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере, в частности совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.
Анджей Дуда поздравил Украину с успешным проведением первого саммита Крымской платформы и большим количеством участников, что является еще одним свидетельством того, что проблема оккупации Крыма остается на повестке дня международного сообщества.
Со своей стороны Польша планирует активно ставить вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего предстоящего председательства в ОБСЕ.