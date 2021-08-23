В Одессе, как и в других городах Украины, в понедельник, 23 августа, состоялось поднятие большого флага на новом флагштоке, который был построен в рамках программы президента Украины Большая стройка.

Флагшток возвели на улице Центральный аэропорт, 2.

— Флагшток воздвигнут в символическом месте — на центральной площади аэропорта Одесса, который является воздушными воротами не только одесской области, но и всего юга страны, — сказал глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, который и поднял флаг.

Сергей добавил, что отныне Государственный Флаг Украины будет видно со всех подъездных путей к аэропорту Одесса и днем, и ночью.

Самый высокий флагшток Одессы построили на символическом месте / 2 фотографии

Новый сине-желтый флаг стал крупнейшим флагом Одесской области. Его размеры — 6 на 8 метров. Высота флагштока — 50 м.