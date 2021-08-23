В Парке Героев Кривого Рога на флагштоке высотой 72 м, установленном в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сегодня, в День государственного флага, был поднят флаг Украины размером 12 х 18 м.

Флагшток в Кривом Роге стал одним из самых высоких в Украине. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

— Сегодня большой семейный праздник — День государственного флага. По всей Украине и за ее пределами в небо поднимутся тысячи сине-желтых флагов. Сине-желтый флаг — больше, чем флаг. Это мост, соединяющий десятки поколений. Вместе поднимаем наш флаг, и поднимаем Украину, — сказал Владимир Зеленский во время поднятия флага в Черкасской области.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко во время церемонии поднятия флага в Кривом Роге напомнил, что первый флагшток-великан был открыт несколько лет назад в Днепре.

— Инициативу подхватили другие регионы. Теперь знаковое место появилось и в Кривом Роге. Здесь особая атмосфера. Ее может почувствовать каждый, кто посетит площадь, — говорит Валентин Резниченко.

В отличие от конструкции флагштоков в Днепре и Киеве, в Кривом Роге была применена другая технология, по которой кронштейны, мачты и крепления к бетону были спрятаны под землю.

За счет этого, по словам проектировщика Андрея Матвеева, флагшток вырастает из-под земли и имеет более объемный вид.

Один из самых высоких флагштоков Украины открылся в Кривом Роге / 3 фотографии

Вокруг флагштока обустроен сквер, вписывающийся в естественный рельеф местного ландшафта. К самому флагштоку ведет своего рода лунная дорожка в виде ступенек из черного гранита со скрытой подсветкой.

Главным украшением сквера выступают яркие панно, встроенные в стальные стелы с изображением знакомых всем украинцам символов: Петриковской росписи, Половецких баб, Тараса Шевченко, Козака Мамая, а также образов, близких криворожанам — знаменитого карьера и Рога изобилия.

Стелы с панно оснащены QR-кодами, с помощью которых на украинском и английском языках можно узнать больше дополнительной информации о размещенных образах.

Территория сквера вокруг флагштока была дополнительно озеленена, здесь также обустроены места отдыха для посетителей.