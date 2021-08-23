В Лутугино патриоты поздравили местных жителей с Днем флага Украины

В оккупированном Лутугино в Луганской области украинские патриоты проявили патриотическую позицию и поздравили местных жителей с Днем государственного флага.

Об этом Фактам ICTV стало известно из собственных источников.

Около 1000 смс-сообщений с поздравлениями были направлены сегодня в оккупированных районах Луганской области.

— Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем государственного флага и 30-й годовщиной независимости Украины, — говорится в тексте поздравления.

На оккупированной Луганщине патриоты приветствовали местных жителей с Днем флага Украины / 3 фотографии

Кроме того, ко Дню государственного флага в Лутугино расклеили патриотические листовки. Их разместили возле “государственных” учреждений, памятников и аптек.

На оккупированной Луганщине патриоты приветствовали местных жителей с Днем флага Украины / 10 фотографий

День Независимости Украины

Торжественная церемония поднятия самого большого флага в Киеве состоялась накануне 30-й годовщины Дня Независимости Украины.

В этот день на территории Украины запланировано много торжественных мероприятий — парадов, концертов, выставок. Благодаря афише событий на День Независимости Украиныможно узнать, где именно произойдут события.