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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Без высоких каблуков: женщины-военные приняли участие в параде ко Дню Независимости

Без высоких каблуков: женщины-военные приняли участие в параде ко Дню Независимости

Женщины-военнослужащие приняли участие в военном параде в День Независимости Украины 2021. Они прошли торжественным шествием по центру Киева — по улице Крещатик.

Участие в параде приняло сводное подразделение курсанток Военного института КНУ им. Тараса Шевченко.

Скандал с каблуками в Минобороны

В начале июля Министерство обороны попало в с кандал из-за обуви для женщин-военных. Это произошло после того, как ведомство опубликовало фотографию с репетиции парада на День Независимости, где курсантки шагают в военной коробке в туфлях на каблуках.

Тогда Минобороны обвинили в сексизме, неравенстве в ВСУ и неуважении к женщинам-военнослужащим Хотя, согласно стандартам ВСУ, туфли на каблуках для женщин являются элементом парадно-выходной одежды, к которой также входит головной убор, юбка и рубашка — как с длинным, так и с коротким рукавом.

Такой вариант парадной формы официально утвержден приказом Министерства обороны Украины №606 от 20 ноября 2017 года.

Но после критики министр обороны Андрей Таран заверил, что обувь на параде ко Дню Независимости заменят. Он пообещал, что она будет в разы ниже, чем на фото, и похожей на осенние ботинки.

Читайте: Парад на День Независимости 2021 - смотрите онлайн

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