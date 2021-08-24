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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Десантные корабли, оркестр и истребители: в Одессе проходит парад к 30-летию независимости

Десантные корабли, оркестр и истребители: в Одессе проходит парад к 30-летию независимости

Утром 24 августа начался военный парад в Одессе, посвященный 30-летию независимости Украины.

Тысячи одесситов и гостей города собрались на набережной в районе пляжа Ланжерон.

На параде в Одессе присутствуют мэр города Геннадий Труханов и председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, это первый масштабный морской парад в Украине после аннексии Крыма.

— После событий 2014 года это действительно впервые, когда прошел такой масштабный парад, и впервые с привлечением иностранных партнеров, — рассказал он журналистам.

Все мероприятие сопровождают военные оркестры.

В праздничном параде в Одессе ко Дню Независимости примут участие:

  • десантный корабль Юрий Олефиренко;
  • судно размагничивания Балта;
  • поисково-спасательное судно Александр Охрименко;
  • средний разведывательный корабль Симферополь;
  • малый разведывательный корабль Переяслав;
  • бронекатера типа Гюрза-М;
  • патрульные катера.

Кроме этого, к параду присоеденились корабли Италии, Болгарии, Румынии и Грузии.

В то же время на территории Одесского морвокзала проходит демонстрация украинского вооружения и военной техники.

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