Десантные корабли, оркестр и истребители: в Одессе проходит парад к 30-летию независимости

Утром 24 августа начался военный парад в Одессе, посвященный 30-летию независимости Украины.

Тысячи одесситов и гостей города собрались на набережной в районе пляжа Ланжерон.

На параде в Одессе присутствуют мэр города Геннадий Труханов и председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, это первый масштабный морской парад в Украине после аннексии Крыма.

— После событий 2014 года это действительно впервые, когда прошел такой масштабный парад, и впервые с привлечением иностранных партнеров, — рассказал он журналистам.

Все мероприятие сопровождают военные оркестры.

В праздничном параде в Одессе ко Дню Независимости примут участие:

десантный корабль Юрий Олефиренко;

судно размагничивания Балта;

поисково-спасательное судно Александр Охрименко;

средний разведывательный корабль Симферополь;

малый разведывательный корабль Переяслав;

бронекатера типа Гюрза-М;

патрульные катера.

Кроме этого, к параду присоеденились корабли Италии, Болгарии, Румынии и Грузии.

В то же время на территории Одесского морвокзала проходит демонстрация украинского вооружения и военной техники.