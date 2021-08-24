Десантные корабли, оркестр и истребители: в Одессе проходит парад к 30-летию независимости

Утром 24 августа начался военный парад в Одессе, посвященный 30-летию независимости Украины.
Тысячи одесситов и гостей города собрались на набережной в районе пляжа Ланжерон.
На параде в Одессе присутствуют мэр города Геннадий Труханов и председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.
По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, это первый масштабный морской парад в Украине после аннексии Крыма.
— После событий 2014 года это действительно впервые, когда прошел такой масштабный парад, и впервые с привлечением иностранных партнеров, — рассказал он журналистам.
Все мероприятие сопровождают военные оркестры.
В праздничном параде в Одессе ко Дню Независимости примут участие:
- десантный корабль Юрий Олефиренко;
- судно размагничивания Балта;
- поисково-спасательное судно Александр Охрименко;
- средний разведывательный корабль Симферополь;
- малый разведывательный корабль Переяслав;
- бронекатера типа Гюрза-М;
- патрульные катера.
Кроме этого, к параду присоеденились корабли Италии, Болгарии, Румынии и Грузии.
В то же время на территории Одесского морвокзала проходит демонстрация украинского вооружения и военной техники.