На военном параде ко Дню Независимости Украины прошлись военные НАТО.

Всего на параде к 30-летию Независимости нашего государства маршировали 30 коробок с военными, что равно более 4 тыс. человек.

Также по Крещатику проехало множество разнообразной военной техники, в частности танк Оплот. Всего 24 августа на параде представлено 300 единиц техники. Не обошлось и без авиации над Днепром и прохождения катеров.

Кроме военного парада в столице планируется множество интересных мероприятий до самого вечера.

На Трухановом острове устроят большой артиллерийский салют, а Михайловской площади и Владимирском проезде можно посмотреть статический показ современных образцов вооружения и техники ВСУ.

Более подробную афишу к параду на День Независимости в Киеве, смотрите в материале Фактов ICTV.