В Харькове на крыше Госпрома открыли смотровую площадку

На крыше Дома государственной промышленности в Харькове открылась смотровая площадка.

Инициатива по ее открытию принадлежала обладминистрации, но ремонтными работами занимался Госпром, рассказала директор Департамента культуры и туризма Харьковской обладминистрации Людмила Терещенко.

По ее словам, смотровая площадка оборудована на крыше шестого подъезда — самой высокой точки здания, которая не использовалась ни самим предприятием, ни его арендаторами.

В течение месяца посещение будет бесплатным, однако попасть туда можно будет лишь в составе групп из 10 человек. Записаться на экскурсию можно на сайте Харьковского областного туристическо-информационного центра.

После этого вход станет платным: билет будет стоить примерно 100 грн.

Согласно предварительным планам, в летнее время площадка будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00, а по мере уменьшения светового дня часы посещения будут меняться.

Кроме того, на площадке планируют регулярно проводить различные культурно-массовые мероприятия.