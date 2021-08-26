Мальта признала украинские сертификаты вакцинации от коронавируса. Страна это сделали согласно рекомендациям Евросоюза.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от Covid-19, согласно рекомендации ЕС. Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии, — написал министр.

????????Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19. #ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 25, 2021

Напомним, с 14 июля Мальта ввела обязательное предъявление Covid-сертификатов о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

Чтобы попасть в страну, нужно предъявить сертификат о прививках, который признает Мальта, Евросоюз или Великобритания.

Мальта — островное государство в Средиземном море, расположено вблизи итальянской Сицилии. С 2004 года Мальта является членом Европейского союза.

В Украине с 1 июля в тестовом режиме начали выдавать Covid-сертификаты через приложение или портал Дія. По данным Минцифры, на тестирование сертификатов зарегистрировали 34 650 человек. Эти сертификаты недавно признал ЕС.