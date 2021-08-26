Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Мальта признала украинские Covid-сертификаты

Covid-сертифікат

Мальта признала украинские сертификаты вакцинации от коронавируса. Страна это сделали согласно рекомендациям Евросоюза.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от Covid-19, согласно рекомендации ЕС. Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии, — написал министр.

Напомним, с 14 июля Мальта ввела обязательное предъявление Covid-сертификатов о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

Чтобы попасть в страну, нужно предъявить сертификат о прививках, который признает Мальта, Евросоюз или Великобритания.

Мальта — островное государство в Средиземном море, расположено вблизи итальянской Сицилии. С 2004 года Мальта является членом Европейского союза.

В Украине с 1 июля в тестовом режиме начали выдавать Covid-сертификаты через приложение или портал Дія. По данным Минцифры, на тестирование сертификатов зарегистрировали 34 650 человек. Эти сертификаты недавно признал ЕС.

Читайте
Евросоюз признал украинские Covid-сертификаты в приложении Дія

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка