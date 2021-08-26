Формат реформы пенсионной системы должен быть поэтапным. Сначала стоит привлекать государственный накопительный институт: пенсионный фонд или управляющую компанию.

Об этом завил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украине.

— Должна быть этапность, мы не можем сразу пойти и раздать средства негосударственным пенсионным фондам — ​​отметил он.

По словам Марченко, в начале будут привлекать государственный накопительный институт: пенсионный фонд или управляющую компанию.

— К тому же на начальном этапе у нас немного инструментов для вложений — это могут быть ОВГЗ (Облигации внутренних государственных займов, — Ред.).

Также, как отметил министр, если у гражданина нет накоплений в Негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то не стоит рассчитывать на пенсию вообще.

— Темпы старения населения такие, что количество работающих постоянно будет сокращаться, а количество пенсионеров — расти, — объяснил политик.

Как добавил Марченко, есть два варианта как получить пенсию — или самостоятельно искать возможности и откладывать через НПФ, или должны создавать условия таких накоплений для всех граждан.

Кроме того, политик отметил, что Минфин сейчас предлагает создать отдельную прямую бюджетную программу.

— Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить — если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, то государство тоже добавит, — добавил он.

Как отметил министр, это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим.

В то же время в отношении профессиональной пенсии, то она, по словам Марченко, должна иметь специфические модели.

Из отдельных профессий надо создавать отдельные механизмы, чтобы они были за пределами нынешней пенсионной системы, добавил министр.