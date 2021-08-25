Вопрос введения локдауна в Украине зависит от сознания общества в вопросах вакцинации. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

– Сейчас риски из-за низких темпов вакцинации остаются. Эти показатели достаточно серьезные, – считает министр.

Сам глава ведомства уже вакцинировался. Получили прививки против Covid-19 также члены его семьи.

По его словам, сейчас медицинская система готова к “шокам и всплескам”. Однако нет и оснований ждать катастрофических последствий от новых штаммов коронавируса.

На вопрос о предусмотренных средствах в бюджете-2022 на вакцинацию, Сергей Марченко ответил, что Украине нужно сначала использовать имеющиеся препараты.

– Мы уже закупили около 40 млн доз. Кажется, что самая большая доля Pfizer. Нам бы их использовать, – отметил министр финансов.

Определенным сферам экономики в Украине позволят работать даже при условии красного уровня эпидемиологической опасности. Об этом 25 августа заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Для этого весь коллектив должен быть вакцинирован, а посетители – предоставить Covid-сертификат.

Такой принцип работы в случае введения карантинных ограничений будет возможен, в частности в кинотеатрах.

Сейчас в Украине прививают против коронавируса граждан, достигших 18-летнего возраста.

Рекомендовали вакцинироваться против Covid-19 в Минздраве даже беременным.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Минфин