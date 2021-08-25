Вопрос введения локдауна в Украине зависит от сознания общества в вопросах вакцинации. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
– Сейчас риски из-за низких темпов вакцинации остаются. Эти показатели достаточно серьезные, – считает министр.
Сам глава ведомства уже вакцинировался. Получили прививки против Covid-19 также члены его семьи.
По его словам, сейчас медицинская система готова к “шокам и всплескам”. Однако нет и оснований ждать катастрофических последствий от новых штаммов коронавируса.
На вопрос о предусмотренных средствах в бюджете-2022 на вакцинацию, Сергей Марченко ответил, что Украине нужно сначала использовать имеющиеся препараты.
– Мы уже закупили около 40 млн доз. Кажется, что самая большая доля Pfizer. Нам бы их использовать, – отметил министр финансов.
Определенным сферам экономики в Украине позволят работать даже при условии красного уровня эпидемиологической опасности. Об этом 25 августа заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Для этого весь коллектив должен быть вакцинирован, а посетители – предоставить Covid-сертификат.
Такой принцип работы в случае введения карантинных ограничений будет возможен, в частности в кинотеатрах.
Сейчас в Украине прививают против коронавируса граждан, достигших 18-летнего возраста.
Рекомендовали вакцинироваться против Covid-19 в Минздраве даже беременным.
Источник: Интерфакс-Украина
Фото: Минфин