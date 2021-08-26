В Украине смогут лишить степени бакалавра и магистра. Это возможно в случае нарушения академической добродетели студентом.

Соответствующее решение об усилении ответственности за нарушение принципов академической добропорядочности принял Кабмин в четверг, 26 августа.

Таким образом правительство утвердило порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации.

Этот порядок определяет процедуру в случае выявления таких фактов нарушения академической добродетели:

плагиата;

фальсификации;

списывания;

обмана;

взяточничества.

Действие порядка распространяется на решение о присуждении таких степеней высшего образования — младший бакалавр, бакалавр, магистр.

Если высшее учебное заведение получит информацию о вышеуказанных нарушениях в работе студента, которому присвоили степень высшего образования, то по решению ученого совета вуза создается экспертная комиссия.

Эта комиссия в свою очередь изучает работу и выносит решение о лишении степени высшего образования и изъятия диплома.

Однако те студенты, которых лишат степени, могут в течение двух месяцев обжаловать соответствующее решение в Министерстве образования и науки Украины или в суде.