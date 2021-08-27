Ежегодно 29 августа отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

В День памяти защитников 2021 предусмотрено ряд мероприятий для почтения памяти погибших воинов Украины.

Подробнее о том, куда пойти на День памяти защитников Украины, и какие мероприятия предусмотрены — читайте в материале Фактов ICTV.

Афиша на День памяти защитников Украины 2021

Так, 29 августа должны установить уменьшенные копии государственного флага на могилах павших защитников.

К этому процессу присоединятся представители местного самоуправления, военнослужащие, ветеранские и молодежные общественные организации.

Согласно правительственному распоряжению утверждено использования памятного знака Подсолнух, что является символом этого памятного дня.

Также предусмотрено проведение траурных мероприятий в Мемориальном комплексе, расположенном на территории Минобороны в Киеве на проспекте Повитрофлотский, 6.

Кроме того, в воскресенье могут провести тематические национально-патриотические мероприятия в учреждениях образования и культуры, в местах дислокации воинских частей и высших военных учебных заведениях.

Также в этот день в 10.00 должны объявить общенациональную минуту молчания в память о защитниках. Поэтому могут ограничить трансляции развлекательных программ на телевидении.

Еще предусмотрено проведение тематических выставок, публикации научных работ, документов и других материалов, посвященных чествованию защитников.

В Министерстве по делам ветеранов Украины отметили, что такие меры будут способствовать развитию патриотического воспитания молодежи, а также достойному чествованию памяти тех, кто отдал свою жизнь за наше государство.

Война на Донбассе

С апреля 2014 года на востоке Украины продолжается российско-украинская война. Этому предшествовало революционные события на Майдане и аннексия Крыма Россией.

Семь лет назад военные подразделения РФ начали захватывать админздания в Славянске и Краматорске. А на следующий день в Украине объявили о начале Антитеррористической операции, которая впоследствии переросла в Операцию объединенных сил.

За период с апреля 2014 до конца декабря 2020 года на Донбассе погибли более 13 тыс. человек. Среди них около 4,1 тыс. украинских военных.

По состоянию на август 2021 года в зоне ООС действует режим прекращения огня, однако провокации со стороны российских наемников продолжаются.

Подробнее о войне на востоке Украины читайте в материале Фактов ICTV.