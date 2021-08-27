В Киеве 20 августа был проведен девятый отчетно-выборный съезд Всеукраинской общественной организации Союз адвокатов Украины.

Создана в 1990 году она стала первым независимым профессиональным объединением адвокатов и внесла значительный вклад в развитие и укрепление института адвокатуры, в повышение его авторитета в обществе.

Руководителями Союза в разное время были такие известные адвокаты и общественные деятели, как Виктор Медведчук, Татьяна Варфоломеева, Лидия Изовитова, Александр Дроздов, которые приложили значительные усилия для совершенствования законодательного урегулирования деятельности адвокатуры, для защиты прав и законных интересов членов Союза.

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Однако слишком бюрократизированная система управления, которая не менялась с девяностых годов, нехватка финансирования и другие проблемы, значительно усложняют работу Союза, мешают эффективно отвечать вызовам настоящего.

Новый состав руководства Союза, избранный на съезде, основными своими задачами видит преодоление этих проблем и поднятие ее деятельности на новый уровень, расширение международных связей организации.

Вице-президентами Союза избран член Высшего совета Правосудия Павла Гречковского, доктора юридических наук экс-президента САУ Александра Дроздова, руководителя секретариата Национальной ассоциации адвокатов Украины Вадима Красника, адвоката Виталия Сердюка, председателя Совета адвокатов Закарпатской области Алексея Фазекоша, председателя совета адвокатов Ровенской области Сергея Удовиченко, заслуженного юриста Украины Ольгу Жуковскую.

Ламах Тарас избран новым президентом Союза адвокатов Украины / 2 фотографии

На вице-президентов, в соответствии с уставом, возлагается руководство работой региональных подразделений и другие важные задачи.

Президентом Всеукраинской общественной организации Союз адвокатов Украины единогласно избран Тарас Ламах. Новоизбранный глава САУ отметил, что для него является большой честью работать с такой командой.

За годы работы в адвокатуре Тарас Ламах зарекомендовал себя как эффективный кризисный менеджер. В 2014 году Тарас Ламах возглавил новосозданный Комитет защиты прав и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины, который стал одним из самых главных и эффективных комитетов в структуре НААУ.

В 2016 году им был создан Спортивный комитет НААУ, который активно и эффективно работает под его руководством.

За свою деятельность Ламах Тарас имеет много отличий, среди которых Орден Святого равноапостольного князя Владимира Великого третьей степени, орден выдающийся адвокат Украины, медаль За заслуги в развитии адвокатуры.

Он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук, является доктором философии.

В своей речи Тарас Ламах отметил, что для него является большой честью быть избранным президентом Союза — организации, стоявшей у истоков создания украинского государства, украинской адвокатуры, правовой системы Украины.

Большой честью также является возможность работать с такой уважаемой и профессиональной командой.

— Воспринимаю свое избрание как доверие от коллег, которое надо оправдать, как новое испытание на своем жизненном пути, которому нужно будет отдать много сил и времени. Надеюсь, что вместе с командой Союза мы сможем поднять ее работу на новый уровень, — сказал Тарас.

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