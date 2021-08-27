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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Зарплата, навыки и обучение: работа специалиста по альтернативной энергетике

Зарплата, навыки и обучение: работа специалиста по альтернативной энергетике

Альтернативная энергетика давно используется во всем мире. С каждым годом она приобретает все большую популярность и в нашей стране.

Прежде всего это связано с ее экологичностью. Здесь речь идет о ветрогенераторах, солнечных панелях, гелиосистемах и их сочетаниях, как самых оптимальных вариантах на сегодняшний день.

Сейчас динамика ввода новых мощностей возобновляемой энергетики в Украине из года в год остается положительной и в 2025 году вырастет в среднем еще на 13%.

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Развитие альтернативной энергетики дает возможность быть абсолютно независимыми от линий электропередач и места расположения. Это отличная перспектива для людей, которые хотят обустроить свое жилье в отдаленной местности или там, где отсутствует электросеть.

Мощности альтернативной энергетики растут и становятся довольно выгодным способом сэкономить, хотя переход требует немалых вложений, а также услуг профессиональных специалистов, о работе которых и пойдет речь.

Специалист по системам альтернативной энергетики — новая востребованная профессия на рынке труда.

Эти специалисты занимаются монтажом, гарантийным и сервисным обслуживанием фотоэлектрических и отопительных систем, солнечных панелей, ветрогенераторов и других систем альтернативной энергетики. То есть занимаются работой под ключ.

Работают такие специалисты на энергоустановках с возобновляемыми источниками энергии, тепловых электростанциях, в учреждениях, которые занимаются экологией и энергосбережением.

А также в системах тепло- и электроснабжения, промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятиях, научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждениях энергетического направления.

Альтернативна енергетика

Предложений по работе на кадровых порталах еще не так много, однако размер средней заработной платы не может не радовать.

Для новичков это около 18 тыс. грн в месяц, а для специалистов с опытом — 25 тыс. грн и более. Что важно, работников этой сферы радушно приглашают на работу в другие страны, где заработки растут в несколько раз.

Что же должен уметь специалист по системам альтернативной энергетики?

Прежде всего — проектировать, конструировать, внедрять в производство, строить и эксплуатировать энергетические установки, использующие возобновляемые источники энергии для энергоснабжения промышленных, коммунальных и бытовых, сельскохозяйственных объектов и собственные дома или сооружения.

Кроме того, люди этой профессии должны обладать навыками:

  • выполнения научно-исследовательских работ по созданию новых типов тепло- и электрогенерирующего оборудования, использующих альтернативные источники энергии;
  • технической и технологической подготовки для работы как на энергоустановках, использующих возобновляемые источники энергии, так и на традиционных электроэнергетических объектах;
  • пользования современными информационными технологиями для управления энергообъектами;
  • менеджмента, маркетинга и аудита электроэнергетических объектов и энергоустановок на основе возобновляемых и традиционных источников энергии.

Люди этой профессии должны обладать такими мягкими навыками как коммуникабельность, умение вести диалог, контроль качества, иметь хорошо развитые мышечные ощущения, точный глазомер, пространственное воображение, навыки черчения и рисования.

Это основной перечень навыков специалиста по системам альтернативной энергии, который со временем может измениться в связи с развитием данной отрасли.

Сейчас специальное образование по данной профессии можно получить на кафедре возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Факультета электроэнергетики и автоматики, Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и в других профессионально-технических учебных заведениях.

Более того, получить навыки специалиста по системам альтернативной энергетики можно, пройдя обучающие курсы. Тем не менее, специалисты, имеющие диплом и всестороннюю подготовку, имеют большие возможности для трудоустройства во всех подразделениях энергетики.

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