Зарплата, навыки и обучение: работа специалиста по альтернативной энергетике

Альтернативная энергетика давно используется во всем мире. С каждым годом она приобретает все большую популярность и в нашей стране.

Прежде всего это связано с ее экологичностью. Здесь речь идет о ветрогенераторах, солнечных панелях, гелиосистемах и их сочетаниях, как самых оптимальных вариантах на сегодняшний день.

Сейчас динамика ввода новых мощностей возобновляемой энергетики в Украине из года в год остается положительной и в 2025 году вырастет в среднем еще на 13%.

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Развитие альтернативной энергетики дает возможность быть абсолютно независимыми от линий электропередач и места расположения. Это отличная перспектива для людей, которые хотят обустроить свое жилье в отдаленной местности или там, где отсутствует электросеть.

Мощности альтернативной энергетики растут и становятся довольно выгодным способом сэкономить, хотя переход требует немалых вложений, а также услуг профессиональных специалистов, о работе которых и пойдет речь.

Специалист по системам альтернативной энергетики — новая востребованная профессия на рынке труда.

Эти специалисты занимаются монтажом, гарантийным и сервисным обслуживанием фотоэлектрических и отопительных систем, солнечных панелей, ветрогенераторов и других систем альтернативной энергетики. То есть занимаются работой под ключ.

Работают такие специалисты на энергоустановках с возобновляемыми источниками энергии, тепловых электростанциях, в учреждениях, которые занимаются экологией и энергосбережением.

А также в системах тепло- и электроснабжения, промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых предприятиях, научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждениях энергетического направления.

Предложений по работе на кадровых порталах еще не так много, однако размер средней заработной платы не может не радовать.

Для новичков это около 18 тыс. грн в месяц, а для специалистов с опытом — 25 тыс. грн и более. Что важно, работников этой сферы радушно приглашают на работу в другие страны, где заработки растут в несколько раз.

Что же должен уметь специалист по системам альтернативной энергетики?

Прежде всего — проектировать, конструировать, внедрять в производство, строить и эксплуатировать энергетические установки, использующие возобновляемые источники энергии для энергоснабжения промышленных, коммунальных и бытовых, сельскохозяйственных объектов и собственные дома или сооружения.

Кроме того, люди этой профессии должны обладать навыками:

выполнения научно-исследовательских работ по созданию новых типов тепло- и электрогенерирующего оборудования, использующих альтернативные источники энергии;

технической и технологической подготовки для работы как на энергоустановках, использующих возобновляемые источники энергии, так и на традиционных электроэнергетических объектах;

пользования современными информационными технологиями для управления энергообъектами;

менеджмента, маркетинга и аудита электроэнергетических объектов и энергоустановок на основе возобновляемых и традиционных источников энергии.

Люди этой профессии должны обладать такими мягкими навыками как коммуникабельность, умение вести диалог, контроль качества, иметь хорошо развитые мышечные ощущения, точный глазомер, пространственное воображение, навыки черчения и рисования.

Это основной перечень навыков специалиста по системам альтернативной энергии, который со временем может измениться в связи с развитием данной отрасли.

Сейчас специальное образование по данной профессии можно получить на кафедре возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Факультета электроэнергетики и автоматики, Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и в других профессионально-технических учебных заведениях.

Более того, получить навыки специалиста по системам альтернативной энергетики можно, пройдя обучающие курсы. Тем не менее, специалисты, имеющие диплом и всестороннюю подготовку, имеют большие возможности для трудоустройства во всех подразделениях энергетики.