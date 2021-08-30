В результате осложнения погодных условий без света остались 126 населенных пунктов в трех областях.

Из-за дождей, гроз и сильных порывов ветра обесточены 88 населенных пунктов в Киевской области, 34 — в Черниговской и четыре — в Житомирской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине 30 августа также будет переменчивой. Во многих регионах пройдут дожди, а в некоторых будет жарко. Так, на юге 30 августа в большинстве районов пройдет слабый дождь с грозой.

Температура воздуха днем ​​составит +27, +33, ночью +17, +21. А вот в восточных регионах сегодня без осадков. Днем столбик термометра будет колебаться в пределах +30, +33.

Погода в центральных областях также будет пасмурной — пройдет небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем ​​от +22 до +33, ночью похолодает до +14, +19.

В Киеве ожидается гроза. Днем столбик термометра будет показывать +25, +27, ночью +16, +18.

Кроме того, погода в Украине на протяжении недели, с 31 августа по 3 сентября, будет преимущественно влажной. С четверга значительно похолодает, особенно в ночное время суток.