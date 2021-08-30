Украина не будет молчать в ответ на нарушения: Разумков об обстреле Авдеевки

Украина не будет молчать в ответ на нарушение договоренностей о прекращении огня на Донбассе. В этом заверил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя обстрелы Авдеевки боевиками.

По его словам, украинских военнослужащих и граждан, которые сегодня вынуждены жить в таких условиях, будут защищать.

— К сожалению, и вчера, и позавчера мы видели снова обстрелы, нарушение тех договоренностей, которые взяли на себя все стороны процесса. Но только Украина выполняет свои обязательства, действительно придерживается достигнутого в Минске. Но мы точно не будем молчать и будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан, — заявил Разумков во время поездки в Донецкую область.

28 августа боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов шесть украинских военнослужащих получили осколочные ранения, еще четверо — боевые травмы.

Также 28 августа боевики вооруженных формирований РФ обстреляли населенные пункты, расположенные вблизи линии разграничения на Донбассе.

Работников станции Авдеевка и пассажиров пришлось эвакуировать в укрытие. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры города.