Непогода ожидается в ближайшие часы в северных, центральных и южных областях Украины — грозы, местами град и шквалы до 15-20 м/с.

Синоптики Укргидрометцентра на 30 августа и ночь 31 числа объявили штормовое предупреждение в этих регионах.

По их прогнозам, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях все эти опасные погодные явления будут сопровождаться сильными ливнями, что соответствует I или желтому уровню опасности.

В целом вся неделя погода в Украине будет преимущественно влагой, а с четверга, 2 сентября, еще и значительно похолодает, особенно в ночное время суток.

Кстати, во вторник, 31 августа, в восточных и южных регионах еще будет летняя погода, а температура воздуха будет колебаться в диапазоне +28 +31. Чего не скажешь о Западе Украины – здесь преимущественно +18 +22.