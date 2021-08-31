Погода на 1 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 1 сентября, в День знаний, будет преимущественно дождевой и холодной. Сухо будет только в восточных и южных областях.

По данным синоптиков, в Украине будет бушевать местами шквал. Ветер юго-западный, его скорость будет достигать от 7 до 12 м/с.

Подробнее о погоде в Украине на День знаний, и где будут ливни — в материале Фактов ICTV.

Восток Украины охватит сухая и теплая погода. Днем столбики термометров поднимутся до +26…+28, а ночью опустятся до + 14…+17 градусов.

А вот жителям западных областей понадобятся зонтики 1 сентября, ведь умеренные дожди предусматривают во всех регионах. Температура будет колебаться в пределах +17…+21 днем ​​и +9…+12 ночью.

На Севере также ожидается дождь и облачность. Температура воздуха от +21 до +23 днем ​​и от +11 до +14 ночью.

В то же время на жителей южных областей ждет теплая осенняя погода без осадков. Температура будет колебаться +25…+28 днем ​​и +14…+17 ночью.

Погода в Киеве 1 сентября будут дождевой и мрачной. Дневная температура будет достигать от +21 до +23, ночная — от +12 до +14.

В общем погода в Украине с 31 по 3 сентября будет нестабильной: одни области накроет непогода, а другие — осеннее тепло.

Так, 2 сентября, зона дождей сместится на Восток, в то же время в западных областях выглянет долгожданное солнце. Однако во всех регионах заметно снизится температура.