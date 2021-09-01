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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Через Дію можно подать документы на регистрацию брак и заплатить сбор

Весілля

Теперь, чтобы подать документы для регистрации брака, не обязательно идти в ЗАГС, это можно сделать онлайн через мобильное приложение или портал Дія.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, через Дію можно также оплатить административный сбор за эту услугу.

— Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно, — отметил глава Кабмина.

Через Дію можна подати документи на одруження

Ранее украинцы получили возможность через Дію получить цифровое свидетельство о рождении ребенка. Этот документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.

Цифровое свидетельство можно использовать в путешествиях по Украине, а также при получении банковских, медицинских и образовательных услуг.

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Источник: Денис Шмигаль

Фото: Unsplash

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