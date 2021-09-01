Парад ко Дню Независимости мог состояться не в том виде, который мы наблюдали 24 августа. Сложности возникли у организаторов и во время выбора девочки, которая должна была сыграть главную роль.

В общем парад ко Дню Независимости готовили около полугода, однако за несколько дней до начала его едва не сорвали. Об этом и многом другом рассказал режиссер-постановщик парада Андрей Нестеренко.

Режиссер парада ко Дню Независимости: Была вероятность, что мы ничего не успеем / 5 фотографий

— Как вы реализовывали настолько масштабное мероприятие?

— Когда мы только начинали работу над парадом, я ставил перед собой цель сделать это так, как этого никто не делал до нас. А также так, чтобы это практически невозможно было повторить. Это была такая сверхзадача. В плане масштабности нахваливать себя не буду (смеется). Но если мы говорим про военную составляющую, то она была самой масштабной за всю историю наших парадов.

— Были ли какие-то ограничения со стороны власти?

— Нет. У нас с властями и военными был постоянный контакт. Никаких ограничений и конфликтов не было, наоборот, было максимальное содействие как со стороны властей, так и со стороны военных.

— На параде впервые вывели собак. Чья это была идея?

— Еще в феврале 2021 года был разработан перечень того, что будет представлено на параде. От военных это и пешие коробки, и техника, и авиация, и корабли в Одессе. Поэтому это их (военных. — Ред.) была инициатива — показать кинологов.

Также среди инициатив Минобороны — огромный флаг, который был в самом начале парада, а мы его потом уже использовали как элемент постановки, когда под ним пробежала девочка.

Для справки: на параде ко Дню Независимости Украины прошли три коробки кинологов: Нацполиция, Госпогранслужба и ГСЧС.

— Насчет театрализованной постановки на параде. Почему решили ее показывать в реальном времени, а не записать заранее?

— Во-первых, изначально мы хотели все организовать на улице Институтской, а не на Майдане. Однако, как вы знаете, это сделать не получилось. Хотя я не могу так уж сильно винить людей. Если бы они знали, что именно там будет происходить, как это все будет! Если бы они знали предысторию, то, может, никто бы там не бегал, и не ломал декорации. Но не будем о плохом.

Многие, кто был там, на Институтской, были почему-то уверены, что девочка будет идти по советской квартире и смотреть на портреты погибших. Хотя это бред.

— В одной постановке задействовано множество декораций и костюмов из самых разных эпох. Насколько трудно было их собрать?

— Трудностей было много. Вся эта декорация была подготовлена для Институтской. А эта улица — неровная, идет под наклоном. И все декорации были сделаны с расчетом, что они будут стоять на неровной поверхности. Поэтому все декорации пришлось переделывать под ровную поверхность.

Это были просто гигантские усилия тех людей, которые все это переделывали. Так как нам еще были нужны хотя бы пара дней перед парадом, чтобы отрепетировать все. Была вероятность, что мы вообще ничего не успеем.

— Как вы выбирали главную героиню? Как проходил кастинг?

— Тяжело проходил кастинг, так как все дети уехали петь на Черноморские игры (смеется). Это чудо, что мы ее нашли. Мы смотрели на детей, которые, скажем, участвовали в Голос. Дети, или в других подобных конкурсах. И вот так вышли на нашу героиню.

— По каким критериям вы искали главную героиню? Получилось ли у нее все воплотить?

— Да. Главное, что она не играла. Это то, чего я хотел от нее. У нее есть определенный сценический опыт, она поет. Девочка не актриса, понятное дело, но она хорошо двигается, пытается играть, когда поет. И была задача сбить с нее эту историю, чтобы она очистилась, была собой. И вот она пошла просто идеально. Ей не нужно было ничего подсказывать, она уже понимала, что от нее требуется быть собой. Ты можешь где-то реагировать, но не пытайся отыгрывать.

Режиссер парада ко Дню Независимости: Была вероятность, что мы ничего не успеем / 3 фотографии

— Многих людей эта история тронула. А лично вы какие эмоции закладывали в постановку?

— Во-первых, во всю эту историю закладывался так называемый ДНК, который мы расшифровали как День Независимости страны (на укр. День Незалежності Країни). Этот слоган обыгрывался и на концерте на НСК Олимпийский, который организовала режиссер Катя Царик. В целом эта расшифровка — ее идея. А вот сама постановка — это и была попытка расшифровать наш ДНК.

Также важная история, почему мы изначально решили это делать на Институтской. Это вызывает кучу вопросов. Эпизод, когда девочка появлялась одна, если бы мы делали все на Институтской, то это был бы момент именно об украинском ДНК. Ведь именно благодаря украинскому ДНК люди шли вверх и погибали на Институтской, добровольцы уходили на фронт.

— Почему решили отказаться от приглашения популярных артистов на парад в качестве участников, как это было ранее?

— У них был свой звездный час на концерте, который проходил на Олимпийском. Я думаю, это правильно. Это должен быть парад со своей историей. И уже отдельно — концерт. Но у нас все равно бегала одна маленькая звезда.