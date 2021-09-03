С приходом осени в Украине и мире еще больше ухудшилась ситуация с коронавирусом. По состоянию на 2 сентября 2021 года на планете подтвердили более 219,5 млн случаев болезни, в Украине — 2 290 848. В то же время вирус за это время унес жизни свыше 4,5 млн жителей мира, в Украине — 53 877.

Коронавирус в Украине

Об ухудшении общей эпидобстановки в Украине свидетельствует количество новых больных. По последним данным Минздрава, их в стране 2 477, среди них 179 детей и 36 медработников.

Несмотря на это, пока все регионы находятся в зеленой зоне карантина. Однако в четырех из них превышены показатели динамики уровня госпитализаций больных с Covid-19: в Луганской области — 75,8%, во Львовской — 54,4%, в Одесской — 70,2%, в Херсонской — 56,2%.

Из-за таких показателей стране грозит выход из зеленой зоны карантина и усиление ограничительных мер.

Как отмечают эксперты Киевской школы экономики (KSE), уже два дня подряд фиксируется и превышение коэффициента выявления новых случаев (предельный показатель — 4%).

Украина готовится к возможной осенней вспышке коронавируса. Страна активно проводит иммунизацию граждан. Также на борьбу с вирусом государство дополнительно получит $12,8 млн от Агентства США по международному развитию (USAID), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Коронавирус в мире

А в мире продолжает распространяться новый штамм коронавируса Мю. Мутацию, которая потенциально может обходить иммунитет, полученный с помощью вакцинации, выявили в Японии. Оба случаи — завозные, их привезли путешественники из ОАЭ и Великобритании.

Пока в мире продолжают бороться с коронавирусом с помощью вакцинации. Например, Литва вакцинировала от коронавируса значительную часть населения. В стране прививки сделали 70% взрослых граждан.

Некоторые страны, в частности Израиль, делают своим гражданам третий укол.

Однако Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что в настоящее время нет срочной необходимости прививаться третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса.