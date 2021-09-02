В ООН рассказали, стоимость каких продовольственных товаров увеличилась в августе

После двух месяцев снижения в августе мировые цены на сахар, пшеницу и пальмовое масло существенно возросли.

При этом цены на рис продолжили снижаться, сообщили в четверг, 2 сентября, специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.

В последнем месяце лета индекс цен сахара вырос на 9,6%, пшеницы на 8,8%, а пальмового и растительного масла — на 6,7%.

Причиной этого стали ожидания низкого урожая в крупных странах-экспортерах — Аргентине, некоторых странах ЕС и Украине.

Кроме того, выросла также стоимость мяса: баранины, говядины и птицы.

Такой ситуации способствовали активные закупки со стороны Китая и повышение спроса в Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Свинина же, наоборот, незначительно подешевела из-за сокращения закупок Китая и низкого спроса в Европе.

Также в ООН отмечают снижение цен на молоко, хотя при этом стоимость сливочного масла и сыра немного возросла.