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Факты / Украина / Общество
Марія Степанюк |

От Утесова до Жванецкого: личности, которыми гордится Одесса

відомі одесити

День Одессы празднуют ежегодно 2 сентября. В этом году украинской жемчужине исполняется 227 лет.

Одессу называют Южной Пальмирой по аналогии с античным городом, который был перекрестком торговых путей на Ближнем Востоке в районе нынешней Сирии.

Одесса — это город с богатой историей, культурой, архитектурой и жизнью, которая там кипит. Но город, прежде всего, прославили люди, которые там родились и жили.

Факты ICTV рассказывают об известных одесситов, которыми гордится город.

  • Анна Ахматова

Одной из самых известных одесситок является поэтесса Анна Ахматова, которая родилась в 1889 году в Одессе на 11-й станции Большого Фонтана. Ее девичьей фамилией было Горенко.

— Я родилась в один год с Чарли Чаплиным и Крейцеровой сонатой Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. Этим летом Париж праздновал век падения Бастилии — 1889 года, — писала Ахматова.

Сегодня ее поэзия считается классикой мировой литературы, на ее слова наложили музыку, а самой Ахматовой посвящали свои произведения не менее известные поэты, такие как Марина Цветаева и Иосиф Бродский.

Анна Ахматова

Ахматова уехала из Одессы с родителями, когда ей исполнилось семь лет, но каждый год проводила лето на берегу Черного моря. Позже в Одессе поэтесса была еще трижды: в 1904, 1906 и 1909 годах. Всегда приезжала с матерью, и останавливалась у своей тети на даче в Люстдорфе.

  • Михаил Жванецкий

В Одессе родился в 1934 году на Молдаванке и писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Его тексты уже давно разобрали на мудрые и слегка язвительные цитаты.

Михайло Жванецький

Например, Только в день рождения узнаешь, сколько в мире ненужных вещей или Рожденный ползать — везде пролезет.

Жванецкого называли одесситом №1 в литературе современной эпохи. Он укрепил яркую для города славу столицы юмора, соединив карнавальность сюжетов и богатство языка Бабеля с ироничностью и точностью в деталях Ильфа и Петрова.

  • Исаак Бабель

Настоящим одесситом был Исаак Бабель, который родился на Молдаванке в 1894 году. Свои первые произведения он писал на французском языке, и только потом, спустя некоторое время, начал писать на русском.

Бабель — мастер короткого рассказа. Он больше всего ценил лаконизм и точность. Язык его произведений — яркий, как и сама Одесса.

По его сценарию на Одесской киностудии сняли фильмы Соль (1925), Беня Крик и Блуждающие звезды (оба 1927). Работал над сценарием фильма Как закалялась сталь (по М. Островскому) по заказу Александра Довженко.

  • Леонид Утесов

В Одессе родился и жил известный певец Леонид Утесов, которому позже установили в городе памятник.

Утесов много пел об Одессе, это и Ах, Одесса моя — и Одессит Мишка, и многие другие песни. Он исполнял песни в различных жанрах — от джаза до романса.

Утесов также писал книги, в основном, о своей деятельности, в которых неизменно упоминалась Одесса.

  • Илья Ильф и Евгений Петров

Не менее известные одесские писатели-юмористы Илья Ильф и Евгений Петров. Их соавторству принадлежит дилогия о харизматичном мошеннике Остапе Бендере.

Их роман Двенадцать стульев называют настоящим шедевром, который вызывает улыбку и понимание. В Одессе даже стоит памятник двенадцатом стулу, открытый в 1999 году.

  • Вера Холодная

Звезда немого кино Вера Холодная была уроженкой Полтавы, но уважают актрису до сих пор именно в Одессе.

Холодную прозвали Королевой экрана, а сама она снялась в 40 фильмах. В кино она дебютировала в 1914 году в фильме режиссера Владимира Гардина Анна Каренина по роману Толстого. Еще одна известная работа была в фильме Песнь торжествующей любви.

Віра Холодна мурал

В Одессе Холодной установлен памятник, а мастера граффити на одном из домов на улице Малая Арнаутская изобразили мурал с портретом актрисы.

  • Сонька Золотая Ручка

Кроме художественного центра в разные годы Одесса прославилась и криминальными личностями. Одной из самых известных была Софья Блювштейн под псевдонимом Сонька Золотая Ручка.

Блювштейн вошла в историю как воровка-авантюристка, о которой писали книги и снимали фильмы. Женщина была неплохой актрисой, что помогало ей в аферах.

Сонька золотая ручка

Ее неоднократно задерживала полиция, а в 1880 году Блювштейн сослали в Сибирь, откуда ей удалось бежать.

Через пять лет ее арестовали во второй раз, но авантюристке снова удалось сбежать. Затем ее еще несколько раз задерживали.

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Известных одесситов можно перечислять еще долго. Это меценат Григорий Маразли, сказочник Юрий Олеша, писательница Вера Инбер, поэт Семен Кирсанов, композитор Модест Табачников.

Невозможно переоценить вклад в развитие города французского герцога Де Ришилье, французского деятеля, графа Александра Ланжерона, российского адмирала Осипа де Рибаса, а также российского графа Михаила Воронцова и его супруги Елизаветы Воронцовой.

С Одессой тесно связаны писатели Александр Грин, Александр Куприн, Александр Пушкин, оперная певица Антонина Нежданова, художники Петр Нилус и Олег Соколов, кинорежиссер Александр Довженко, актер Михаил Водяной и многие другие.

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