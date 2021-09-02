От Утесова до Жванецкого: личности, которыми гордится Одесса

День Одессы празднуют ежегодно 2 сентября. В этом году украинской жемчужине исполняется 227 лет.

Одессу называют Южной Пальмирой по аналогии с античным городом, который был перекрестком торговых путей на Ближнем Востоке в районе нынешней Сирии.

Одесса — это город с богатой историей, культурой, архитектурой и жизнью, которая там кипит. Но город, прежде всего, прославили люди, которые там родились и жили.

Факты ICTV рассказывают об известных одесситов, которыми гордится город.

Анна Ахматова

Одной из самых известных одесситок является поэтесса Анна Ахматова, которая родилась в 1889 году в Одессе на 11-й станции Большого Фонтана. Ее девичьей фамилией было Горенко.

— Я родилась в один год с Чарли Чаплиным и Крейцеровой сонатой Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. Этим летом Париж праздновал век падения Бастилии — 1889 года, — писала Ахматова.

Сегодня ее поэзия считается классикой мировой литературы, на ее слова наложили музыку, а самой Ахматовой посвящали свои произведения не менее известные поэты, такие как Марина Цветаева и Иосиф Бродский.

Ахматова уехала из Одессы с родителями, когда ей исполнилось семь лет, но каждый год проводила лето на берегу Черного моря. Позже в Одессе поэтесса была еще трижды: в 1904, 1906 и 1909 годах. Всегда приезжала с матерью, и останавливалась у своей тети на даче в Люстдорфе.

Михаил Жванецкий

В Одессе родился в 1934 году на Молдаванке и писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Его тексты уже давно разобрали на мудрые и слегка язвительные цитаты.

Например, Только в день рождения узнаешь, сколько в мире ненужных вещей или Рожденный ползать — везде пролезет.

Жванецкого называли одесситом №1 в литературе современной эпохи. Он укрепил яркую для города славу столицы юмора, соединив карнавальность сюжетов и богатство языка Бабеля с ироничностью и точностью в деталях Ильфа и Петрова.

Исаак Бабель

Настоящим одесситом был Исаак Бабель, который родился на Молдаванке в 1894 году. Свои первые произведения он писал на французском языке, и только потом, спустя некоторое время, начал писать на русском.

Бабель — мастер короткого рассказа. Он больше всего ценил лаконизм и точность. Язык его произведений — яркий, как и сама Одесса.

По его сценарию на Одесской киностудии сняли фильмы Соль (1925), Беня Крик и Блуждающие звезды (оба 1927). Работал над сценарием фильма Как закалялась сталь (по М. Островскому) по заказу Александра Довженко.

Леонид Утесов

В Одессе родился и жил известный певец Леонид Утесов, которому позже установили в городе памятник.

Утесов много пел об Одессе, это и Ах, Одесса моя — и Одессит Мишка, и многие другие песни. Он исполнял песни в различных жанрах — от джаза до романса.

Утесов также писал книги, в основном, о своей деятельности, в которых неизменно упоминалась Одесса.

Илья Ильф и Евгений Петров

Не менее известные одесские писатели-юмористы Илья Ильф и Евгений Петров. Их соавторству принадлежит дилогия о харизматичном мошеннике Остапе Бендере.

Их роман Двенадцать стульев называют настоящим шедевром, который вызывает улыбку и понимание. В Одессе даже стоит памятник двенадцатом стулу, открытый в 1999 году.

Вера Холодная

Звезда немого кино Вера Холодная была уроженкой Полтавы, но уважают актрису до сих пор именно в Одессе.

Холодную прозвали Королевой экрана, а сама она снялась в 40 фильмах. В кино она дебютировала в 1914 году в фильме режиссера Владимира Гардина Анна Каренина по роману Толстого. Еще одна известная работа была в фильме Песнь торжествующей любви.

В Одессе Холодной установлен памятник, а мастера граффити на одном из домов на улице Малая Арнаутская изобразили мурал с портретом актрисы.

Сонька Золотая Ручка

Кроме художественного центра в разные годы Одесса прославилась и криминальными личностями. Одной из самых известных была Софья Блювштейн под псевдонимом Сонька Золотая Ручка.

Блювштейн вошла в историю как воровка-авантюристка, о которой писали книги и снимали фильмы. Женщина была неплохой актрисой, что помогало ей в аферах.

Ее неоднократно задерживала полиция, а в 1880 году Блювштейн сослали в Сибирь, откуда ей удалось бежать.

Через пять лет ее арестовали во второй раз, но авантюристке снова удалось сбежать. Затем ее еще несколько раз задерживали.

Известных одесситов можно перечислять еще долго. Это меценат Григорий Маразли, сказочник Юрий Олеша, писательница Вера Инбер, поэт Семен Кирсанов, композитор Модест Табачников.

Невозможно переоценить вклад в развитие города французского герцога Де Ришилье, французского деятеля, графа Александра Ланжерона, российского адмирала Осипа де Рибаса, а также российского графа Михаила Воронцова и его супруги Елизаветы Воронцовой.

С Одессой тесно связаны писатели Александр Грин, Александр Куприн, Александр Пушкин, оперная певица Антонина Нежданова, художники Петр Нилус и Олег Соколов, кинорежиссер Александр Довженко, актер Михаил Водяной и многие другие.