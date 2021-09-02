Ан-225 Мрия стал не только в Украине легендарным самолетом, но и во всем мире. Когда Ан-225 впервые прилетал в Австралию, то там собрали около 15 тыс. зрителей, чтобы увидеть самое большое воздушное судно в мире.

Факты ICTV пообщались с экипажем Ан-225 Мрия, чтобы раскрыть самые интересные факты о самолете, а также показать, в чем главная уникальность этого судна.

Ан-225 Мрия — что известно об украинской легенде

Ан-225 весит почти 300 тонн, в длину 84 м, в высоту — почти 20 м. Максимальная коммерческая нагрузка у судна — 250 тонн, что делает его мировым лидером. Такой самолет существует только в одном экземпляре.

Возила танки и жирафа: как выглядит Мрия изнутри и почему до сих пор остается легендой / 3 фотографии

Экипажу приходится отправляться в довольно длительные командировки, поэтому самолет оборудован всем необходимым для этого. На борту, конечно, есть туалет, кухня, зона отдыха, гардероб, а также место, где можно заняться спортом.

В обычный летный экипаж Мрии входят шесть человек, а в усиленный — восемь. Каждый рейс экипаж сопровождают 12 человек технического персонала.

— У нас два инженера, навигатор, радист и два пилота, — отметил командир экипажа Ан-225 Мрия Дмитрий Антонов.

Авиатехник Павел Чиколовец рассказывает, что техническому экипажу приходится отправляться в каждую командировку, чтобы быстро реагировать на нюансы, которые возникают в воздухе. Более того, Мрия выполняет много коммерческих рейсов, а там нет места неоперативности. Кроме того, запчасти к самолету всегда находятся на борту.

— Это же самолет, а не трактор. Он не может встать на дороге, и стоять, когда ты в нем летишь. Ты живешь этим, ты делаешь так, чтобы все было хорошо. Ты волнуешься за это, — убеждает Павел Чиколовец.

Какие грузы перевозит самолет Ан-225 Мрия

По словам командира экипажа Дмитрия Антонова, Ан-225 должен перевозить габаритный, тяжелый груз.

— Это, например, какие-нибудь вагоны, большие яхты, — отметил Антонов.

Однако пандемия коронавируса задела и Мрию. Экипажу даже пришлось перевозить главные атрибуты нашего времени.

— Мы в прошлом году возили маски, халаты защитные. Из-за того, что у нас объем почти 1 150 куб. м, мы ее полностью загрузили, было там 95 тонн груза. Но самолет был под завязку, — рассказал командир экипажа.

В общем самолет может перевозить груз до 250 тонн. Когда Мрия устанавливала рекорд, тогда пришлось поднять пять танков на высоту более 10 км.

Возила танки и жирафа: как выглядит Мрия изнутри и почему до сих пор остается легендой / 2 фотографии

— Надо было срочно перевезти лопасть от ветряка, длиной 44 м. Она ни в один самолет не вошла. Из Китая, где ее изготовили, надо было отвезти на так называемый краш-тест в Данию. Это не тяжелый груз — просто длинный. 10 тонн всего весил, — поделился Антонов.

На самом деле для Ан-225 это довольно привычный груз. Ведь самолет постоянно перевозит поезда, пароходы, турбины.

— Мы с Антоновым перевозили как-то из Китая в Турцию состав метро. Он как раз здесь уместился, — вспоминает летчик-испытатель первого класса Сергей Тарасюк.

Однако Ан-225 удивлял мир не только объемами, но и самым грузом. В частности, это была картинная галерея на высоте более 10 км.

— В 2012 году был зафиксирован рекорд Гиннеса, когда мы с Антоновым подняли на высоту, кажется, 10,5 км картинную галерею. Разместили стеллажи и 560 картин, — поделился Сергей Тарасюк.

Однако ветвь первенства в необычных грузах на Мрии забирает жираф. По словам пилота, животное пришлось перевозить именно в Ан-225 из-за длинной шеи, которая просто не помещалась в другие самолеты.

— Это надо было создать условия, чтобы он здесь дышать мог. Надув грузовой кабины. Все завершилось нормально, ему тут подавали воздух. Ну и, конечно, летели они не на 10 км, а на 4-5 км. Поэтому с нами летает техническая бригада, которая руководит именно загрузкой, выгрузкой. У них есть свой лонгмастер, который знает, как разместить груз, — рассказал Сергей Тарасюк.

Ан-225 на параде ко Дню Независимости

— Параду 24 августа предшествовала большая подготовка, потому что мы летели в составе большой колонны. Особенность — в том, что буквально до секунды были рассчитаны все моменты главных точек, — рассказал командир экипажа Мрии Дмитрий Антонов.

В общем экипажу пришлось провести шесть тренировочных полетов, в частности вместе с Ан-70, и затем уже с военными.

— Ан-70 летел на высоте 300 м, а мы — на высоте 400 м. Нет смысла, чтобы такого размера самолет летел еще ниже. Только непривычно, что под ногами город, — добавил Антонов.

По его словам, они должны были в районе аэродрома взлететь и собраться в строй. Вместе с Ан-70 они шли с 40-секундным интервалом.

— Мы наблюдали за военными, нас обгоняли в районе сбора — аэродрома Васильков. Потом уже мы шли по своему времени. Нас контролировали с земли, — добавил командир экипажа.

Он утверждает, что Ан-225 точно будет летать еще 10 лет, поэтому обязательно порадует украинцев на празднике.

— Мы специально, пролетая над Крещатиком, возле Днепра, возле Троещины, делали махи крыльями — это как приветствие для тех, кто находится на земле, — отметил Дмитрий Антонов.

Украинская Мрия — звезда мировой авиации

— Когда понимаешь, что это самый большой самолет в мире, конечно, чувствуешь гордость. Самолет практически во всех уголках мира встречают очень тепло. Много людей приходит посмотреть, особенно в Европе, Америке — как в Северной, так и в Южной, — рассказывает командир экипажа Дмитрий Антонов.

Более того, для австралийцев рейс Ан-225, кажется, стал вообще знаковым. Ведь на прилет Мрии ожидали 15 тыс. зрителей.

— Когда самолет попал в Австралию, то был, наверное, самый большой наплыв зрителей, любителей авиации. По данным СМИ, около 15 тыс. человек пришло посмотреть, — отметил командир.

Авиамеханик Павел Чиколовец также утверждает, что в любом конце мира испытывает прежде всего гордость.