Витренко рассказал, какой будет цена газа в тарифе на тепло в отопительном сезоне 2021-2022

Цена газа для теплокоммунэнерго, которые занимаются поставкой отопления для населения, во время отопительного сезона составит 7,4 грн за куб. м.

Об этом в эфире Свободы слова Савика Шустера на канале Украина сообщил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

— Для нужд населения цена (на газ — Ред.) будет 7,4 грн. Замечу, что это практически втрое меньше, чем текущая спотовая рыночная цена. Нафтогаз обеспечивает в достаточном объеме этот ресурс для покрытия всех потребностей населения в газе, которые потребляют его фактически через централизованное отопление, — сказал Витренко.

Юрий Витренко заверил, что все предприятия теплокоммунэнерго будут с газом для обеспечения потребностей населения.

Летом этого года стало известно, что тарифы на отопление и водоснабжение с начала нового отопительного сезона в Украине вырастут на 40-60%. Согласно прогнозам экспертов, в разных городах они вырастут по-разному.

Ожидается, что в Полтаве коммунальные тарифы повысятся на 36%, в Староконстантинове (Хмельницкая область) — на 63%, в Одессе — на 56%, а в Тернополе — на 70%.