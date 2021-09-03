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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Завтра в Киеве на час продлят работу метро: несколько станций могут закрыть на вход

Київський метрополітен

В ночь с 4 на 5 сентября из-за футбола на час продлят работу метро. Также могут ввести ограничение на вход на трех станциях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На стадионе НСК Олимпийский в 21.45 начнется футбольный матч между сборными Украины и Франции.

— Возможно ограничение (закрытие) на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого, — сообщили власти.

Напомним, ранее в метрополитене Киева произошел технический сбой. В результате возникли сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок.

Позже специалисты устранили проблему.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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