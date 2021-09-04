Украина ожидает партию бронебойных систем Javelin от Соединенных Штатов Америки уже в этом году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, высшее политическое руководство США убедило президента Владимира Зеленского в том, Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать обороноспособность украинского государства.
Javelin — переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Среди них — вражеские вертолеты и беспилотные летальные аппараты.
Кулеба не исключает того, что Украина сможет выйти на договоренности с США относительно других видов оборонительного оборудования разных видов — как летального, так и нет. Министр не рассказал деталей, однако известно, что правительство ожидает визит министра США в Украину.
Также Кулеба рассказал, что в Украину должны поступить американские инвестиции и технологии через сотрудничество Укроборонпрома с компаниями L3HARRIS, Day & Zimmerman, Global Ordnance.
По мнению министра иностранных дел, лучшей гарантией безопасности Украины для противостояния России остается наша дипломатия, украинская армия и народ.