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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украина ожидает от США партию ПТРК Javelin в этом году — Кулеба

Дмитрий Кулеба

Украина ожидает партию бронебойных систем Javelin от Соединенных Штатов Америки уже в этом году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, высшее политическое руководство США убедило президента Владимира Зеленского в том, Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать обороноспособность украинского государства.

Javelin — переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. Среди них — вражеские вертолеты и беспилотные летальные аппараты.

Кулеба не исключает того, что Украина сможет выйти на договоренности с США относительно других видов оборонительного оборудования разных видов — как летального, так и нет. Министр не рассказал деталей, однако известно, что правительство ожидает визит министра США в Украину.

Также Кулеба рассказал, что в Украину должны поступить американские инвестиции и технологии через сотрудничество Укроборонпрома с компаниями L3HARRIS, Day & Zimmerman, Global Ordnance.

По мнению министра иностранных дел, лучшей гарантией безопасности Украины для противостояния России остается наша дипломатия, украинская армия и народ.

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Источник: РБК-Украина

Фото: Правительственный портал

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