Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявлял о желании еще раз приехать в Украину, однако визит состоится уже не в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, дипломатическая практика не предусматривает визиты такого уровня в один год.

— Я не сомневаюсь, что президент Байден приедет в Киев. Но этот визит будет не в этом году, дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год, — сказал Кулеба.

Политик отметил, что к следующему приезду президента США в Украину стороны будут действовать для реализации обсужденных договоренностей, которые согласовали во время визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

2 сентября состоялась встреча президентов Зеленского и Байдена, во время которой стороны один обсудили в Овальном кабинете Белого дома ряд вопросов.

Главы украинской и американской государств говорили о вопросах безопасности, членства в НАТО, войне на востоке Украины и проекте России Северном потоке-2. По итогам встречи Зеленский и Байден обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве между Украиной и США.