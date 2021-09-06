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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Байден приедет в Украину, однако не в 2021 году — Кулеба

Дмитрий Кулеба

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявлял о желании еще раз приехать в Украину, однако визит состоится уже не в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, дипломатическая практика не предусматривает визиты такого уровня в один год.

— Я не сомневаюсь, что президент Байден приедет в Киев. Но этот визит будет не в этом году, дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год, — сказал Кулеба.

Политик отметил, что к следующему приезду президента США в Украину стороны будут действовать для реализации обсужденных договоренностей, которые согласовали во время визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

2 сентября состоялась встреча президентов Зеленского и Байдена, во время которой стороны один обсудили в Овальном кабинете Белого дома ряд вопросов.

Главы украинской и американской государств говорили о вопросах безопасности, членства в НАТО, войне на востоке Украины и проекте России Северном потоке-2. По итогам встречи Зеленский и Байден обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве между Украиной и США.

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Фото: Правительственный портал

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