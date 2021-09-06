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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Для восстановления костела святого Николая в Киеве собрали более 23 млн грн

Для восстановления костела святого Николая в Киеве собрали более 23 млн грн

Украинские компании собрали 23,37 млн грн на восстановление костела святого Николая, в котором произошел пожар 3 сентября. Во время этого в здании сгорел уникальный орган.

Об итогах первого дня сбора средств представителями украинского бизнеса сообщил украинский предприниматель Владислав Чечеткин на своей странице в социальной сети Facebook.

К акции присоединились более 15 компаний. Среди них — Rozetka, Monobank, SD Capital, Альфа-Банк Украина, Новая почта, Райффайзен Банк, ПУМБ, Приватбанк, Эпицентр К, SAGA Development и другие.

Он отметил, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко опубликовал счет для реставрационных работ. Политик написал на своем канале в Telegram, что полное восстановление костела и органа будет стоить десятки млн грн.

Чечеткин отметил, что десятки бизнесов и граждане сделали пожертвования, которые помогут восстановить жемчужину Киева.

Вечером 3 сентября пожар в костеле святого Николая поднял на уши весь Киев. В помещении храма сгорел крупнейший духовой клавишный музыкальный инструмент — уникальный орган, который изготавливали специально для концертного зала костела.

Фото: Dreamstime

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